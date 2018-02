Justicia para 2.4 millones de empleadas del hogar

La OMS precalifica la vacuna contra la varicela de MSD

En México casi 2.4 millones de personas son empleadas domésticas quienes contribuyen cada día al aseo, la preparación de alimentos y el cuidado de los niños y personas mayores para quienes trabajan. 95% de estas trabajadoras son mujeres, lo que equivale al10% de las 19.8 millones de mexicanas económicamente activas.

La mayoría de ellas vive situaciones de explotación laboral, discriminación y violencia dentro del hogar de trabajo. Sólo el 42% de ellas recibe entre 1 y 2 salarios mínimos; mientras que el 37% recibe hasta un salario mínimo.

El 87% de ellas no tiene acceso as atención médica por su actividad laboral y el 30% ha reportado no contar con tiempo de descanso durante la jornada.

El 97% no tiene ningún tipo de contrato laboral y la mayoría no recibe los beneficios sociales que determina la ley como el resto de las personas trabajadoras y en la mayoría de los casos sus derechos humanos le son negados.

Algunas cifras: 1 de cada 7 han sufrido maltrato laboral; una de cada 7 maltrato físico; 6 de cada 10 no tiene vacaciones; 5 de cada 10 no recibe aguinaldo, 92% carece de seguridad social; no tiene acceso a guarderías; no cuentan con prensiones para su vejez; 97% no tiene acceso a atención médica. Por todo lo anterior organizaciones de la sociedad civil El Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar (CACEH), Hogar Justo Hogar, y el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir,A.C., instrumentaron La Campaña #EmpleoJustoEnCasa que busca promover un cambio cultural y está dirigida a hogares empleadores de trabajo del hogar remunerado y tiene como objetivos:

Hacer visible y revalorar el trabajo del hogar y a las trabajadoras que lo realizan. Promover la protección de los derechos laborales de las trabajadoras del hogar en la legislación y por parte de los hogares empleadores, Crear conciencia de que los hogares son agentes activos para promover la justicia social

Las organizaciones impulsoras de la campaña, hacen un llamado a empleadoras y empleadores a unirse a la campaña y a respetar, y garantizar los derechos de las empleadas del hogar, ¡la justicia empieza en casa!

Asímismo llamar a la sociedad a reconocer la importancia del trabajo que hacen las trabajadoras del hogar y el papel que cumplen en la sociedad. Recordar al Estado mexicano la deuda que tiene con el sector, por medio de acciones para avanzar en la garantía de sus derechos.

La vacuna contra varicela de MSD que ayuda a prevenir la varicela en personas de 12 meses de edad y mayores, obtuvo el estado de precalificación por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esto permite el acceso expandido a esta vacuna y da la oportunidad de ayudar a proteger a más personas contra la varicela. Esta vacuna ha sido parte de la línea de vacunas de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) durante varios años y es utilizada en muchos programas nacionales de vacunación, es la primera vacuna contra la varicela en recibir la precalificación de la OMS. Ya que la vacuna de virus contra la varicela de MSD ha sido precalificada por la OMS, ahora es elegible para ser adquirida por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y otras agencias de las Naciones Unidas, para uso en sus programas nacionales de vacunación. La varicela es una enfermedad altamente contagiosa que afecta a millones de personas cada año a nivel mundial, y se considera una carga para la salud pública. Aunque la mayoría de los niños se recuperarán, algunos pueden sufrir complicaciones serias como infecciones de la piel y tejidos blandos, neumonía o encefalitis, complicaciones que en ocasiones pueden llegar a ser mortales”, afirmó el Dr. Juan Marques, Director Médico de MSD en México. “Nos comprometemos a apoyar los esfuerzos mundiales para aumentar el acceso a las vacunas a personas de todo el mundo. La precalificación de la OMS para nuestra vacuna contra varicela es un paso significativo que permitirá aumentar la disponibilidad y reducir potencialmente la carga mundial de la enfermedad por varicela”. La precalificación de la OMS tiene el objetivo de asegurar que las vacunas cumplan con las normas de calidad, seguridad y eficacia de la OMS, que, junto con otros criterios, son usadas por la ONU y otras agencias para tomar decisiones de compra.La varicela se presenta a nivel mundial y la falta de un programa de vacunación, afecta casi a todas las personas. En 1998, la OMS recomendó que la vacunación infantil contra la varicela se incluya en los programas nacionales de vacunación en los países donde esta enfermedad se considera una importante cuestión de salud pública y socioeconómica. En 2015, la vacuna contra la varicela fue agregada a la lista de medicamentos esenciales de la OMS.

