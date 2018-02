Cada vez se escucha más que Ochoa ya no será dirigente del PRI

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Cada vez se escucha más en los corrillos políticos, que el presidente del CEN del PRI, Enrique Ocho Reza, dejará de serlo y en parte eso tendría que ver con los también cada vez más constantes comentarios de que la campaña de su candidato presidencial, José Antonio Meade, de plano, no acaba de despegar, amén de que no faltan aquellos que aseguran que en las elecciones del ya próximo 1 de julio, el Revolucionario Institucional se podría ir hasta tercera fuerza. ¿Será?

Son dos las cartas que se manejan para sustituir a Ochoa, ambos exgobernadores: Eruviel Avila y Rubén Moreira. En el caso del primero, como se recordará, dejó el PRI de la Ciudad de México para incorporarse en la campaña de Meade Kuribreña y como gobernador del Estado de México, no dejó tan buen sabor de boca, pues su sucesor, Alfredo del Mazo Masa, ganó por un escaso margen a la candidata de Morena al gobierno mexiquense, Delfina Gómez.

Respecto al segundo, la fama que traen arrastrando los hermanos Moreira no solo en Coahuila, no se la quitan ni aún cuando en las más recientes elecciones, Humberto Moreira fingió tener pleito cazado con su hermano Rubén.

Por lo demás, se dice que a Claudia Ruiz Massieu, no la dejarán llegar a la dirigencia priísta. ¿Será?

Por otro lado, no deja de haber escepticismo y el parteaguas que marca este importante momento, es el anuncio que hiciera el partido tricolor sobre quiénes serán los coordinadores regionales de la campaña del candidato de la coalición, “Todos por México”.

Así, en medio del escándalo en el que se intentó involucrar a Manlio Fabio Beltrones, fue nombrado como coordinador de la primera circunscripción, que incluye, además de su estado, Sonora, el de Baja California, donde, dicho sea de paso, se está conformando una corriente en la que el “hankismo” crece, encabezada, ni más ni menos que por el dueño de Grupo Caliente, Jorge Hank Rhon.

Se sabe además, que el ex gobernador de Sonora, llegará de nueva cuenta a la Cámara de Diputados, donde será coordinador de la fracción tricolor en esa instancia legislativa.

La hidalguense Carolina Viggiano, -esposa de Rubén Moreira, por cierto-, se hará cargo de la segunda circunscripción.

También está Miguel Angel Osorio Chong, ex secretario de Gobernación, que busca un escaño en el Senado de la República y se supone que también sería el coordinador de la fracción tricolor, aunque ahí, no ha dejado de mencionarse al sinaloense Enrique Jackson. El ex gobernador de Hidalgo será el responsable de las campañas de aquellos que aspiren, como él, a llegar a la Cámara Alta.

Beatriz Paredes Rangel será la coordinadora en la tercera circunscripción y con esto, marca su retorno a la política aunque (según se sabe), no le tocará nada.

Otros dos ex gobernadores serán coordinadores, el guerrerense René Juárez Cisneros, con la cuarta circunscripción y el tlaxcalteca Mariano González Zarur en la quinta. Los dos ex mandatarios estatales pasaron su estafeta a otro priísta: Juárez Cisneros a Héctor Astudillo y González Zarur a Marco Antonio Mena, pero nada más.

Municiones

*** La industria aeronáutica en México registra un crecimiento sostenido de 17% en sus exportaciones, al tiempo que logró más de 7 mil 600 millones de dólares por este concepto y un superávit comercial con cerca de mil 400 millones de dólares, aseguró el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, al inaugurar la planta SAFRAN en asociación con la empresa ALBANY, en representación del presidente Enrique Peña Nieto.

Hoy en día operan más de 330 empresas aeroespaciales que generan cerca de 50 mil empleos y nuestro país es ya el tercer destino mundial en atracción de proyectos de inversión extranjera directa en tecnología aeroespacial, después de Estados Unidos y Reino Unido. Así es como las relevantes inversiones representan de manera indiscutible la confianza que tienen en el país los inversionistas y empresarios mexicanos e internacionales y son un voto de confianza en la transformación de gran calado.

*** En la Primera Sesión Ordinaria de la Conferencia Nacional de Secretarios del Trabajo 2018, CONASETRA, que preside Roberto Campa Cifrián, se firmó el Acuerdo de Ejecución de Movilidad Interna, que tiene por objeto ejecutar políticas y programas para mejorar la protección de los derechos laborales de los trabajadores del campo. Para el titular de la STyPS, dicho acuerdo, “resulta una herramienta útil para el mejoramiento de las condiciones de los trabajadores y la dignificación del empleo, a través de acciones de movilidad laboral interna, que les garanticen respecto a sus derechos humanos, como es salud e integridad física en los campos de trabajo”.

*** El coordinador de la bancada del PRI en el Senado, Emilio Gamboa Patrón, opinó sobre los dichos del candidato presidencial de “Por México al Frente”, Ricardo Anaya, que acusó al PRI de estar detrás de la acusación por “lavado de dinero”. El legislador yucateco deslindó a su partido, “no tiene nada que ver”, dijo.

*** La siempre flamante candidata de Morena a la jefatura de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, sigue cargando sobre su espalda los delicados pendientes que dejó cuando encabezó la delegación Tlalpan y que tienen nombre y apellido “Enrique Rébsamen”.

El perredista Raúl Flores, vía twitter solicitó al Instituto de Acceso a la Información de la CDMX, que “de manera urgente, garantice el acceso irrestricto y total a la información pública”, pues el expediente del colegio que está en las inmediaciones de Villa Coapa y que colapsó luego del sismo del pasado 19 de septiembre está “convenientemente incompleto”.

Pero ahora que ya se desclasificó el expediente del plantel educativo en el que murieron 26 personas y sigue sembrando temor en los vecinos que viven cerca, debe haber mucha preocupación en el equipo de la candidata Sheinbaum.

Eso sí, como quedaron en dicha demarcación gente cercana a la morenista, de inmediato hicieron público que no están encubriendo opacidad. ¿Será entonces que ya “maquillaron” dicho expediente?

*** Viva Aerobus reporta que durante el 2017, fueron transportados más de 8.1 millones de pasajeros, lo que representa un incremento del 29% respecto al 2016 y con un factor de ocupación del 90%. Adicionalmente, a lo largo del año pasado, dicha Aerolínea estrenó 23 nuevas rutas, finalizando el 2017 con 88 rutas a 37 destinos diferentes. Los resultados fueron impulsados por la preferencia de los viajeros dado el atractivo de los precios más competitivos del mercado y su estrategia de expansión constante. Asimismo, Viva Aerobus creció en el tráfico de pasajeros.

