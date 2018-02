Meade acepta el reto de AMLO y regionaliza su batalla por la Presidencia

Tardó, pero José Antonio Meade decidió dar un golpe de timón al entregarle el control de la operación electoral de la campaña Presidencial a 6 de los más experimentados y reconocidos priístas.

Su decisión evidencia de entrada que Meade no juega a la improvisación. Y que su golpe incluye una operación avanzada de acompañamiento de quienes le contendieron la candidatura presidencial del PRI.

Así, a Miguel Ángel Osorio Chong –que llegó hasta el final en su empeño por ser el abanderado presidencial tricolor en este proceso–, le encargó la coordinación electoral de los candidatos del PRI al Senado de la República. En los hechos eso significa una designación anticipada de la coordinación de la bancada del PRI en la siguiente legislatura.

Los otros 5 nombramientos incluyen a 4 ex gobernadores y ex presidentes del PRI nacionales o estatales, ex presidentes del Senado o Cámara de Diputados y dirigentes de las bancadas del tricolor en el Congreso, así como a una mujer con la más amplia experiencia electoral y política.

Todos ellos saben a lo que van, pero sobre todo cómo hacerlo.

Es así que Manlio Fabio Beltrones, ex gobernador de Sonora, ex subsecretario de Gobernación, ex diputado y ex senador en varias ocasiones y ex coordinador de sus bancadas, y ex presidente del PRI nacional y ex aspirante a la Presidencia de la República atenderá lo electoral en la primera circunscripción –que integra a: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora-.

Alma Carolina Viggiano Austria, quien ha sido secretaria de Desarrollo Social y de Planeación y Desarrollo Regional en Hidalgo; magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia de su estado; exsecretaria general del PRI hidalguense, y coordinadora de la campaña de Miguel Ángel Osorio Chong para gobernador se encargará de la 2da circunscripción que incluye: los estados de Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas.

Beatriz Paredes Rangel, quizá la mujer con la mayor experiencia en el PRI –ex gobernadora de Tlaxcala, diputada local y Federal y senadora en varias ocasiones; ex presidenta en ambas cámaras; embajadora de México en Cuba y Brasil, ex subsecretaria en Gobernación y en la Reforma Agraria; ex presidenta y secretaria general de PRI; ex, presidenta de la Fundación Colosio, líder de la CNC y candidata a jefa de Gobierno del Distrito Federal en 2 ocasiones atenderá la 3ra circunscripción que integra a: los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

René Juárez Cisneros, ex gobernador de Guerrero, ex alcalde de Acapulco, ex secretario de Planeación, Presupuesto y Desarrollo; ex diputado federal y ex titular de PROGRESA y ex subsecretario de Gobernación, atenderá a la 4ta Circunscripción que incluye: la Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala.

Y Mariano González Zarur, ex gobernador de Tlaxcala, ex alcalde de Apizaco, senador y diputado federal; líder del PRI estatal y coordinador Regional del CEN, será el coordinador de la 5ta Circunscripción, que comprende: Colima, Hidalgo, Estado de México y Michoacán.

Con estas designaciones Meade responde a los nombramientos hechos por Andrés Manuel López Obrador el pasado miércoles 31 de enero cuando encargó a:

Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Julio Scherer Jr, Rabindranath Salazar y Bertha Lujan realizar la operación de promoción del voto en las circunscripciones 1, 2, 3, 4 y 5 respectivamente.

AMLO no ignora que de todos ellos sólo los 2 primeros tienen experiencia para sacar adelante el encargo. Los 3 últimos no tienen ni idea a lo que se enfrentan, pues es la primera vez que andan en estas danzas.

Al darles el encargo, López Obrador les pidió a sus cinco coordinadores de realizar “tareas políticas y su principal encomienda será construir la estructura de la defensa del voto en cada una de las circunscripciones electorales del país”.

Los 5 del PRI no tienen que construir nada. La Red territorial electoral del PRI tiene operando desde 1938 que fue creado este partido.

Visualizados por experiencia, perfil, resultados y currículas, se diría que de 5 a 5 va a haber bullyng electoral.

El Senado le pide al INE

Haciéndose eco de un clamor social y político, el pleno del Senado de la República presidido por el panista Ernesto Cordero le pidió ayer al INE “deje sin efectos el Acuerdo INE/CG112/2018”, y respete así los derechos humanos en lo referente a la libertad de expresión, difusión de ideas y a la información.

Ello es porque a juicio de muchos ciudadanos, intelectuales, políticos, periodistas y otros, ese acuerdo que prohibe la realización de debates entre candidatos presidenciales durante el mes de marzo es contrario a la exigencia de los mexicanos de conocer proyectos y personalidad de los contendientes.

El exhorto al INE fue propuesto por la Junta de Coordinación Política, que preside la senadora priísta Ana Lilia Herrera, y fue respaldado por los coordinadores del PRI, Emilio Gamboa; del PAN, Fernando Herrera; Luis Sánchez, del PRD, y Carlos Alberto Puente, del PVEM.

El candidato presidencial no puede ser un delincuente

El panista Ernesto Cordero, presidente del Senado no le da tregua a Ricardo Anaya.

En entrevista con El Financiero, afirmó que, acusado por varias vías de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, el ahora candidato del PAN, PRD y MC, debe ser investigado a fondo.

“Los mexicanos no merecemos tener un candidato bajo la sospecha de ser un delincuente, de lavar dinero y cometer delitos de este tipo.

“Si el señor no es responsable, que compita a la Presidencia, como lo ha hecho desde hace dos años; pero si sí es, pues de inmediato tendrán que remplazarlo por alguien”, indicó.

Y agregó: “si de plano es responsable de lo que se le imputa, Anaya debe enfrentar la justicia, y no hay que confundir que esto es guerra sucia, no hay que confundir que es una coyuntura política, es un problema muy serio”.

Acusó que “la estrategia recurrente de Anaya es echarle la culpa a todos de lo que le sucede, generar bolas de humo para distraer la atención de lo que es importante, pero, “por el propio bien de la campaña, esto se tiene que investigar, y creo que hasta los que creen que Anaya es inocente, pues hasta para su tranquilidad”.

Cordero recordó que Anaya fue como Atila para el PAN. Dejó un partido tristemente desdibujado, con grave perdido de identidad ideológica y con una fuga de militantes.

“En ese contexto, las renuncias de Gabriela Cuevas, Germán Martínez, Luisa María Calderón y José María Martínez son producto de la cerrazón de Ricardo Anaya… por el simple hecho de que no comparten su proyecto y orillarlos, arrinconarlos y expulsaros literalmente del PAN”.

Uno más

En este contexto, Armando Rivera Castillejos renunció a su cargo como vicecoordinador en materia económica del grupo parlamentario de Acción Nacional en San Lázaro. El legislador queretano afirmó haber sido marginado de las tareas del grupo parlamentario por no estar de acuerdo con la línea que se sigue.

Rivera advierte que su renuncia al cargo no significa una dimisión al partido, pero casi.

