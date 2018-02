Actuación facciosa del INE entorpece el proceso electoral

Jorge Luis Galicia Palacios

Prohíben debates; José Antonio Meade impugna medida

“Cancha pareja” existe sólo en el discurso

Para quienes han oído expresiones o leído términos como el de “cancha pareja” emitidas por el Instituto Nacional Electoral (INE) respecto al proceso electoral en ciernes, al paso de los meses no damos cuenta que esa idea es solo discurso, que no hay tal y en cambio se observa cómo los encargados de organizar y llevar a cabo este ejercicio democrático actúan de manera facciosa para favorecer a uno de los candidatos de la contienda.

Y por qué nuestro comentario, pues porque hace unos días el árbitro electoral decidió prohibir a los medios de comunicación cualquier tipo de eventos donde confluyeran dos a más candidatos a la presidencia para evitar los debates, lo cual es uno más de los absurdos y excesos que ya están siendo costumbre en el INE y ponen en riesgo el trabajo que supuestamente deben realizar con total imparcialidad, alejados de las siglas partidistas y de cara a una ciudadanía plural.

Es preocupante que a estas alturas del año electoral, la actuación del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, sea de titubeo al grado del ridículo, ya que, al puro estilo de un personaje famoso de la comedia televisiva, “La Chimoltrufia”, lo mismo dice una cosa que otra.

No pasó mucho tiempo, antes de la ocurrencia de cancelar debates, muy orondo Córdova confesaba que los debates son un ejercicio en el marco de las libertades y de fortalecimiento de la democracia. Pero ya vimos que a él y a su equipo les ganó su simpatía por uno de los presidenciables, y para ser más precisos a favor de quien no gusta debatir.

Es de sobra conocido que el tres veces candidato, dos con el PRD y hora por el Movimiento Regeneración Nacional, Andrés Manuel López Obrador, es muy dado a tomar el micrófono para denostar, acusar y mentir, pero rehúye todo tipo de confrontaciones con sus adversarios porque sabe que sus dichos son insostenibles o poco creíbles cuando sus arengas son contrastadas, por lo que la medida impuesta por el INE se observa como una inclinación de estos funcionarios hacia esa bandera política con el claro objetivo de querer proteger a un candidato.

Por lo pronto, el candidato de la Coalición Todos por México a la Presidencia de la República, José Antonio Meade Kuribreña, y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) impugnaron el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) que prohíbe los debates entre candidatas y candidatos durante esta etapa de intercampaña, que dura hasta el 29 de marzo.

En realidad son dos impugnaciones. El primero promueve un juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano, en tanto que el segundo es un recurso de apelación del PRI para que el Tribunal Electoral emita una sentencia que defina de modo terminal si la posición asumida por el INE es inconstitucional, ya que la sola revocación del acuerdo no resulta una medida idónea para lograr una reparación integral.

La impugnación del candidato Meade no es única, una mayoría de ciudadanos mexicanos coincidimos con esa postura ya que los debates deben ser un instrumento que nos ayude a la toma de decisiones y no los spots sin contenidos los que hagan esta labor de convencimiento. En ese contexto, son precisamente a los representantes del INE a quienes corresponde fomentar este tipo de ejercicios en lugar de prohibirlos, así que si los espacios informativos generan condiciones para ello, démosle la bienvenida e impulsemos tantos encuentros como sean necesarios.

Señores consejeros del INE, es hora de la democracia y ustedes deben ser los principales defensores de la libre expresión y manifestación de las ideas, y por supuesto que dentro de sus facultades está el garantizar un proceso limpio, transparente y en paz, pero a simple vista sus actuaciones están dejando mucho que desear, pues en lugar de promover encuentros que permitan a los aspirantes presidenciales dar a conocer sus programas y presentar alternativas de solución acordes con una realidad, de manera equivocada los prohíben.

Es cierto entre sus actividades se contemplan más de 700 acciones, establecidas todas en un plan y calendario electoral, donde se incluye la realización de 3 debates, uno en la ciudad de México (22 de abril), otro en Tijuana, Baja California (20 de mayo), y un tercero en Mérida, Yucatán (12 de junio), pero en opinión de una amplia mayoría de ciudadanos estos no serán suficientes para conocer realmente a los aspirantes, sus ofertas, sus ideas o grado de conocimiento que tienen sobre la realidad del país y qué harán en caso de ganar.

Es hora de la democracia y por ende la cancha y reglas deben ser parejas para todos los competidores, hay dejarlos que hablen para que con mayores elementos los ciudadanos elijan en libertad, porque ya estuvo suave que los del INE muestren debilidad cuando de sancionar campañas adelantadas se trata o que se hagan patos ante el hartazgo ciudadano por los miles de spots de radio y televisión, sin contenido, que transmiten los partidos políticos como parte de sus prerrogativas públicas.

Entonces de que los del INE se han equivocado y extralimitado en sus facultades, no hay duda, por lo que se espera que a la brevedad sean los tribunales del Poder Judicial de la Federación, en materia electoral, los que revoquen la medida y enmienden el error, cosa que desgraciadamente no nos tranquiliza porque el INE ya pinto color y desafortunadamente no es a favor de la democracia, y hasta ahí porque como veo, doy.

jorgelgalicia@yahoo.com.mx