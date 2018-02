AMLO se reúne con empresarios de Nuevo León

Presenta propuestas

Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, se reunió con alrededor de 500 empresarios de Nuevo León, donde presentó sus propuestas en caso de llegar a la Presidencia de la República.

Aunque la reunión fue a puerta cerrada, algunos empresarios revelaron que entre los temas que se abordaron se encuentra la inseguridad, la corrupción, así como el tema fiscal, muy importante para la iniciativa privada de la entidad.

Algunas de las propuestas que el candidato hizo durante la reunión, que se alargó por más de dos horas, están la de eliminar las pensiones a los funcionarios, así como la de no subir más los impuestos. Sin embargo, algunos empresarios, como el caso de Humberto Treviño, del ramo industrial, aseguraron que las propuestas eran “muy vagas”, como cuando se refirió a no elevar los impuestos y no hacer reformas fiscales “a cada rato”.

Otros resaltaron el momento en que se le cuestionó a López Obrador sobre la integración de Napoleón Gómez Urrutia, líder minero que se ha visto envuelto en polémicas y acusaciones por supuestos desvíos y que integra la lista de candidatos plurinominales al senado de la coalición.

Sobre esta situación, un empresario que prefirió omitir su nombre, dijo que en el momento en que López Obrador defendió la decisión de integrarlo como candidato, “los perdió a muchos”.

López Obrador estuvo acompañado por Alfonso Romo, quien es su enlace con el sector empresarial en el país y quien organizó la reunión, así como Tatiana Clouthier, coordinadora de la campaña del candidato de Morena.

Horas antes, durante una reunión con militantes en el salón México de Cintermex, López Obrador mandó un mensaje a los empresarios para decirles que respetará sus derechos para el beneficio del desarrollo del país.

“Que no se preocupen, que vamos a respetar a la Iniciativa Privada, y no sólo se van a garantizar los derechos de los inversionistas privados, tanto nacionales como extranjeros, sino que se les va a invitar para que juntos logremos que haya desarrollo en el país.

“La propuesta es que haya un acuerdo entre los tres sectores para lograr el crecimiento económico del país y la creación de empleos”, dijo.

López Obrador estuvo acompañado además de sus propuestas para el gabinete, como Josefa González Blanco, quien iría a Medio Ambiente, además de Graciela Márquez Colín, quien se perfila para la Secretaría de Economía.