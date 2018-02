“Hic Et Nunc. Los Cuentos del Búho”, de Jorge Andere Martínez

Patricia Correa

Los Cuentos del Búho es un pequeño manual para redescubrir nuestro niño interior. A través de un hada, un búho, un sapo y muchos más personajes, acompañados de bellas acuarelas, vamos descubriendo metáforas nos ayudarán a sobrellevar los sentimientos y acontecimientos que nos envuelven en la vida del adulto. En cada uno de los 12 cuentos, el autor propone una enseñanza y no sólo para las generaciones más jóvenes, sino también -y sobre todo- para los adultos, que creemos saberlo todo y no entendemos que cada paso que damos, es una enseñanza de vida. En entrevista exclusiva para DIARIOIMAGEN, el autor nos dio más detalles:

-Háblanos un poco de este libro:

“Los cuentos están situados en una zona limítrofe entre los niños y los adultos, en esta etapa de mi vida donde ya soy abuelo, y surge la clásica petición de los niños, cuéntame un cuento, como ya estaba escribiendo prosa y demás, decidí escribir cuentos para mis nietos cuando ellos sean grandes, yo quería usar alegorías, metáforas, imágenes, y en el momento de vaciar el tintero fue un poco más del mundo inconsciente, el resultado es una cantidad de imágenes que tienen contenidos de fondo, el título “Hic Et Nunc”, es aquí y ahora, es el momento, el instante, los niños viven de instantes, son nuestros maestros al saber vivir el instante, sin cargas de pasado, sin expectativas altas del futuro, entonces el título me gustó muchísimo y en latín porque es una máxima en la vida, esta capacidad de poder conectar con el momento presente, sobre todo en el caso de nosotros los adultos. Si tú te fijas en la portada hay un búho, que para mi significa la parte del inconsciente, esta parte que todos los seres humanos traemos, incluso en arquetipos universales y en nuestra propia historia, y también está un hada que es la aspiración los sueños, los cuentos oscilan entre los deseos y el mundo inconsciente, abajo hay un sapo que con un realismo trazo y escueto dice “Hic Et Nunc”, porque el sonido del sapo se puede parecer al ‘croac croac’, ya que en algún momento me gustaría narrar los cuentos, entonces quería tener esta opción de la fonética y la palabra, al final los cuentos terminan como la propia vida”.

-En este libro hay magníficas ilustraciones:

“En este libro me tardé tres años, y durante año y medio trabajé muy de cerca con la acuarelista Carmen Cabral, quien leía mi cuento y luego lo interpretaba y lo plasmaba en acuarela, y ahí descubrí algo, que finalmente uno puede contar lo que quiera, y el lector hace su propia escritura o su propia pintura de lo que tu puedes narrar, y eso en cualquier libro, es tremenda la conexión, proyectamos nuestro ser, solamente somos como motivos de creación los que tratamos de escribir o de pintar”.

-Los cuentos sirven también para la unión familiar, dejar las tabletas y celulares a un lado:

“Yo creo que sí, uno de los cuentos se llama ‘Pasión digital’, es uno de los temas, que tenemos la adicción de la tecnología, pero muchas veces acabamos siendo usados por ella, los personajes son las tablets o el iPhone, porque puedes estar junto al mar, y en lugar de sentir la brisa, escuchar el sonido del mar, caminar por la arena, pues te metes a tu tablet, y dejas de tener una visión mucho más amplia, hay que estar abiertos a la tecnología, pero por otro lado hay que valorar el contacto, regresamos al título, la vida es esto, el cuerpo, el contacto con las personas, esto es la vida, finalmente nos vamos cuando perdemos el contacto, ver al otro no sólo como persona, como naturaleza, como objeto”.

