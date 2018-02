Tráfico de recetas en gobierno de Jalisco

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

La verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio

Cicerón (106 AC-43 AC) Escritor, orador y político romano

#TraficoconlaSalud #LomelíNegociosRaros #CreanDesabastoFicticio #NegociosdeCientosdeMillones #AMLO #ARristótelesSandoval #ElbaEsther-Peje #RafaelOchoa #UNAM #GraueNoEsMP

Un sofisticado sistema para, presuntamente, financiar la campaña por la gubernatura en Jalisco para Morena, descubrieron en la Fiscalía General local.

Por presuntos actos de corrupción y peculado 7 funcionarios del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL) se encuentran bajo investigación.

Según las pesquisas, a través de la empresa Abastecedora de Insumos para la Salud (Abisalud), propiedad de Christian Domínguez González y José Hiram Torres Salcedo, este último secretario particular y operador de las campañas de Carlos Lomelí Bolaños, aspirante de Morena a la gubernatura. Torres Salcedo, según datos de fuentes policíacas, es prestanombres del empresario Lomelí Bolaños, quien manejaba un entramado para vender medicamentos mediante un desabasto ficticio en las instituciones de salud en el gobierno de Aristételes Sandoval.

El Sindicato de Trabajadores del Estado de Jalisco denunció que funcionarios de IPEJAL, presentados ante el MP, con documentos y recetas apócrifas en la administración de las farmacias de IPEJAL surtían medicamentos en farmacias de Abisalud. Esta empresa ganó la licitación del gobierno estatal para surtir desabasto de medicamentos, en un proceso que fue cuestionado por los demás licitantes.

Los funcionarios de IPEJAL, entre ellos los titulares de la Coordinación de Servicios Subrogados y de Supervisión de Farmacias, coordinadores de unidad y encargados de farmacia, dependientes a las direcciones de Servicios Médicos, reconocieron el entramado.

Cabe señalar que la empresa de José Hiram Torres encargada de distribuir y comercializar medicamentos, con domicilio fiscal en Polanco, en la CDMX, también opera en un fraccionamiento de Zapopan, Jalisco; en el mismo lugar en que se ubica la empresa Lodemic SA de CV, cuyo propietario es el mismo Carlos Lomelí, a quien también se le recuerda por haber sido senador por la Coalición por el Bien de Todos y diputado federal plurinominal por el partido Movimiento Ciudadano. La historia de Abisalud y sus negocios turbios en el Estado datan de hace varios años.

Fungió como proveedora del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, en cuestión de medicamentos y material de curación durante 2016 y 2017 y obtuvo la licitación IPEJAL-DAS-LPL-016/2016, para ofrecer el servicio de dispensación de medicamentos de las tres farmacias de las Unidades Médicas Familiares. Se estima que el contrato supera los 500 millones de pesos. También fue sancionada con una multa de 900 millones d epesos, hace un año por desabasto.

En el caso de la empresa Lodemic, en el gobierno de Emilio González Márquez obtuvo contratos de Seguro Popular, con un monto asignado superior a 127 millones de pesos y en el caso del Distrito Federal, por 700 millones de pesos durante el gobierno de Marcelo Ebrard, quien ahora se encuentra en el equipo de campaña del aspirante presidencial por Morena, Andrés Manuel López Obrador.

Los negocios los une en la política. Los contratos obtenidos en el sector salud, por parte de Abisalud y Lodemic, generan sospechas fundadas, ya que el MP estima que el verdadero propietario de la empresa Abisalud, es Carlos Lomelí.

PODEROSOS CABALLEROS: Los cercanos colaboradores de Elba Esther Gordillo, la líder del Sindicato de Trabajadores de la Educación, se lamían los bigotes por que Andrés Manuel López Obrador, dueño de la franquicia Morena, les daría una posición como legisladores plurinominales o, en el último de los casos, de mayoría.

Sin embargo, los altos mandos del SNTE, no gozan, como en el caso de los mineros con Napoleón Gómez Urrutia, de la simpatía de El Peje. La verdad es que no le perdona a su jefa, Elba Esther, que en el gobierno de Ernesto Zedillo, haya jugado en favor de Vicente Fox, quien lo llevó al desafuero como Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y que en el 2006 apoyara a Felipe Calderón. Por ello, Rafael Ochoa, no tendrá chamba con AMLO.

*** Grave lo que ocurre en mi Alma Mater, la UNAM. Quieren entrampar a sus autoridades con el tema del narcotráfico. Ese es un asunto de la PGR, de Elías Beltrán; el rector Enrique Graue no es MP.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: la Aseguradora AXA, de Daniel Bandle, a través de su fundación que preside Alfonso Serrano, implementaron un plan para apoyar a las víctimas de los pasados terremotos que azotaron al país en septiembre.

Apoyarán en la reconstrucción del 83% de las casas y escuelas en Unión Hidalgo, Oaxaca, entidad gobernada por Alejandro Murat.

poderydinero.mx

vsb@poderydinero.mx

Twitter:@vsanchezbano

Facebook: vsanchezbano