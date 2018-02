PGR, persecución política

Desde el portal

Ángel Soriano

Acéfala, la PGR es acusada otra vez se ser instrumento de persecución política. El candidato presidencial, Ricardo Anaya Cortés, le pide presentar pruebas de la acusación que es objeto por lavado de dinero y transferencia de recursos de procedencia ilícita hacia otros países y paraísos fiscales.

El abogado, Diego Fernández de Cevallos, reta a sus detractores presentar documentales de que Anaya -“candidato presidencial en ascenso”- está involucrado en operaciones ilícitas y a desmentir que la PGR es usada por el sistema político para perseguir a los opositores y no para cumplir con la ley.

En tránsito hacia su transformación en Fiscalía General de la República, entre dimes y diretes sobre asuntos escabrosos sin resolver, la PGR todavía actúa como en el pasado: una fábrica de invención de delitos. “Anaya se negó a declarar”, informó la PGR, y el candidato presidencial dice: Lo que tengo que decir está en el escrito dirigido al encargado de la PGR, no hay nada que agregar”.

Dos versiones de un mismo asunto. Fernández de Cevallos retoma ambas posturas para documentar lo que considera una perversidad política. Antes de su cambio de razón social, la PGR debería cumplir con lo mínimo de su compromiso con la sociedad: hacer justicia antes de recibir una cristiana sepultura. O esperar el estallido social como señalan los opositores.

TURBULENCIAS

Meade, entre panistas y dinosaurios

Entre veteranos sobrevivientes del actual sistema político mexicano, como Augusto Gómez Villanueva, Heriberto Galindo, Enrique Jackson, Humberto Roque Villanueva; ex compañeros panistas como José Luis Romero Hicks, Javier Lozano; colaboradores del ex presidente Felipe Calderón, Julio Di Bella, Alejandra Sota, y tecnócratas, sus leales colaboradores como Vannesa Rubio Márquez, Jaime González Aguadé y ex colaboradores del presidente Peña Nieto como Aurelio Nuño, Eruviel Ávila y Ana Lilia Herrera Anzaldo y Claudia Ruiz Massieu, integran el equipo del candidato presidencial José Antonio Meade, antes de arrancar la campaña que, de entre todos los colores, mañas y nuevas generaciones, espera escalar posiciones a sus dos más adelantos competidores: Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya Cortés. Al queretano, los errores de siempre, de ser objeto de persecución política, le hacen crecer sus bonos sin necesidad de recurrir a los dinosaurios de la política, o vividores del servicio público…Jorge González Illescas, veterano en las lides priístas, asume el liderazo del tricolor en Oaxaca, en donde un ex funcionario federal que se siente con méritos para llegar al Senado, porque dice que cumplió bien su trabajo al disponer de los programas sociales como dinero propio y “proyectarse” políticamente, ha pretendido sin éxito dividir a la clase política. El gobernador Alejandro Murat lo ha consecuentado y aparenta reconocer una fuerza política que le dio ocupar cargos públicos y disponer del presupuesto, pero ya sin éste, se quedará solo. Al menos que demuestre que en realidad tiene arraigo y méritos para ocupar más cargos de elección popular… Con una aportación de 300 mil pesos, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa y la presidenta del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Ivette Morán de Murat, inauguraron la Colecta Estatal de la Cruz Roja Mexicana 2018, que en este año busca recauda 3 millones de pesos…

www.revista-brecha.com

asorianodesdelportalo@hotmail.com