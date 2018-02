Angélica Vale regresa a Televisa

La actriz y cantante se reincorpora a la empresa, con un papel dentro de la telenovela “Y mañana será otro día”, de Carlos Moreno

Asael Grande

Fue en Televisa San Ángel, el lugar en donde se dio a conocer el regreso triunfal de la actriz y cantante Angélica Vale, quien regresa a la pantalla chica, de la mano del productor, Carlos Moreno, quien arrancará grabaciones de su nueva telenovela “Y mañana será otro día” (título definitivo de la telenovela que en un inicio se manejó que se llamaría Siempre contigo), misma que se transmitirá a partir del próximo 16 de abril, y que contará en su gran elenco con las actuaciones de Ana Layevska, Diego de Erice, Estefanía Villarreal, Fabián Robles y Alejandra Barros.

En conferencia de prensa, y visiblemente feliz y emocionada, Angélica Vale (quien interpretará el personaje de Diana, una madre de cuarenta años, con cuatro hijos, escritora de cuentos infantiles, y esposa de un empresario, protagonizado por el actor Diego Olivera), habló con la prensa: “Carlos Moreno me invitó a trabajar en este proyecto, y eso me motivó desde el principio, recuerdo que estaba con mi mejor amiga en el coche, después de recoger a mis hijos en el coche, y de pronto, me llegó un recado de Carlos Moreno, quien me contó la historia, y se me hizo increíble, y pensándolo después, y mis cosas personales, decidí aceptar el papel de Mónica, una chava que cumple cuarenta años en los primeros capítulos de la telenovela, no hay muchos papeles protagónicos para mujeres de mi edad, los cuarentas son los nuevos veintes, es una mujer que se dedicó toda su vida a su trabajo, nunca le dio a su vida personal la importancia que debía darle, es una chava que se quedó trabajando con el jefe trabajando, a quien ama profundamente, y entonces se quedó con él toda la vida, y su vida va a cambiar bastante”.

“Y mañana será otro día”, la nueva telenovela de Carlos Moreno, es una historia adaptda por Martha Carrillo y Cristina García. Después de los éxitos de A que no me dejas, Amor bravío o Mujeres de negro, Carlos Moreno no frena en su carrera como productor: “tenemos un reparto muy bonito, la semana pasada arrancamos grabaciones en locaciones, y ahora vamos a foro, ahora se incorpora Angélica Vale; Y mañana será otro día, es una novela muy familiar, y con un compromiso enorme, estamos muy contentos de trabajar con Angélica, en cuanto yo leí su personaje, lo pensé para ella, el público se la va a pasar muy bien”, dijo a este diario.

Finalmente, en entrevista con DIARIO IMAGEN, Angélica Vale, agregó que “regresar a Televisa con protagónico, eso no se da diario, estaré yendo a Los Ángeles, y viniendo, para grabar los capítulos de la telenovela, estoy muy emocionada de que sea así, la historia es una comedia, creo que lo más rico de esto, es que no queremos caer en la farsa, es una comedia más rosa, comedia ligera, romántica; yo crecí aquí en Televisa, da mucha emoción, la gente que hace esta empresa es la más importante, también, esto me ha dado como vida, emoción, ganas de volver a entretener a la gente, estoy en el mejor momento de mi vida, estoy completa, y feliz como mujer, y eso se refleja”.