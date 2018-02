Los medios, la política, el proceso electoral y el Congreso sólo giran alrededor del caso Anaya

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Cómo pocas veces, hoy los medios informativos, la política, el más grande proceso electoral nunca antes vivido en el país, y las actividades legislativas del Senado y la Cámara de Diputados no caminan más que para abordar el caso Anaya.

Y en todos esos foros todos los factores del poder, los candidatos, sus grupos y sus partidos chocan y se convulsionan alrededor de si el panista Ricardo Anaya, candidato presidencial de la triada PAN-PRD-MC es o no un pillo.

Sus opositores y abiertos enemigos advierten que el queretano ha sido atrapado por su propia lengua que lo ha llevado de mentira en mentira a exponerse como un aspirante presidencial inviable.

El PRI, a través de su presidente Enrique Ochoa Reza y su vocero, el senador Javier Lozano simplemente no le dan tregua y de mentiroso y delincuente no lo bajan.

En defensa, sus aliados en el Senado, el coordinador de la bancada del blanquiazul, el aguascalentense Fernando Herrera y su grupo y el coordinador de los diputados de Acción Nacional, Marko Cortés, y los suyos, intentan infructuosamente desviar los golpes y a su vez contra-atacar al pedir que el candidato presidencial del PRI-PVEM-Panal José Antonio Meade sea igualmente investigado por supuestos desvíos en su paso por Sedesol, y le exigen a PGR de ya conocer la investigación sobre el caso Odebrecht.

Pero Ricardo Anaya tiene enemigos muy poderosos que no hay duda lo pescaron en una pillada grande –a saber: ponerse de acuerdo con un empresario queretano amigo al que ayudó en negocios turbios en su paso por la secretaría particular del gobernador de Querétaro y luego como presidente de la Cámara de Diputados, para que le pagara a un inusitado sobreprecio de 10 a 54 millones de pesos y una nave industrial en cuya transacción usaron ambos una empresa fantasma, creada únicamente para ese único negocio de compraventa, con empleados cercanos suyos, en un abierto y muy estúpido esquema de lavado de dinero con filos de cohecho–, y que lo tienen apergollado y que no se la van a perdonar.

A esos enemigos poderosos se suman los rencorosos, a quienes ha dañado e intentado aniquilar. Uno, el presidente del Senado, Ernesto Cordero ve así el asunto de Anaya:

“Ahora resulta que sí, efectivamente, es un esquema de lavado de dinero, ahora resulta que efectivamente sí es su amigo y ahora resulta que la empresa que le compró es una empresa fantasma.

“Yo creo que sí, que las imputaciones son bien serias, y sí, qué bueno que está investigando la PGR y esto nos mueve a la reflexión: que si necesitamos, o es prudente, tener un candidato a la Presidencia de la República, donde pues ya no son señalamientos, ya hay indicios muy claros de su vinculación a un esquema de lavado de dinero.

“Yo sí creo que debíéramos de estar muy preocupados y deberíamos de estarnos ocupando. O sea, esto no es guerra sucia, hay todos los elementos: él le vende a una empresa fantasma donde él lo sabía, porque era su amigo.

Esa empresa fantasma está constituida por el chofer de su amigo y ya vimos ayer en videos que circularon, donde claramente lo conocía, claramente está vinculado con él.

“Yo sí creo que ya sólo no queriéndolo ver, no estamos viendo lo que a todas luces es muy claro, que sí hay un esquema de lavado de dinero, este es un delito y México no puede darse el lujo de tener, ya no digas presidente, ni siquiera candidatos que tengan la sospecha de participar en actividades ilícitas y de delinquir en temas de lavado de dinero.

“Entonces, bueno, yo creo que sí, la reflexión es de mucha preocupación y yo creo que qué bueno que se está investigando, que se acelere la investigación, porque esto hay que resolverlo muy pronto”.

¿El ánimo de los panistas, senador? “… la mística del panismo está destrozada… hay que recordar que hemos sido muchos los que hemos señalado que el grupo de Ricardo Anaya pues no se porta muy bien que digamos. “Están todas las historias de los moches, es cosa de hacer memoria y ver cómo diputadas, compañeras de él, muy valientes en su momento, denunciaron desvíos de recursos de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados y que, bueno, ya se nos olvidó, pero toda esa historia de los moches ahí está. Ha habido señalamientos constantes, continuos, a lo largo de los últimos años. “… hay muchos panistas que estamos muy desilusionados, que nos hemos alejado del partido, muchos panistas que han decidido militar en otros partidos… el PAN está destrozado, pero bueno, siempre hay que tener esperanza… el PAN tiene que darse cuenta y aceptar que cometimos un error y hay que echarnos para adelante”.

¿Qué opina de las contradicciones que está teniendo, las explicaciones que ha dado? “… es algo muy preocupante… tener un candidato a la Presidencia bajo sospecha de ser un delincuente y de ser lavador de dinero, es algo que –como país–, no nos podemos permitir. “… hay cosas muy preocupantes: que le haya vendido a una empresa fantasma; y sobre todo que está documentado en los esquemas de triangulación de lavado de dinero de este señor Barreiro… también hay evidencia de que Anaya es su amigo y que lo conocía. “Eso no fue lo que nos dijo al principio, hay muchísimos elementos que deberían de preocuparnos… tenemos que tomar decisiones y actuar de manera contundente y de manera rápida, entre más rápido se aclare la situación de Ricardo Anaya, mejor para todos. – ¿Qué todo se dé en un mismo momento no es sospechoso…? “No, yo creo que el tiempo y cuándo se lleva a cabo y se hace pública la investigación no le quita lo delincuentes a Barreiro y a sus secuaces, ¿eh?… el delito está ahí, no importa el tiempo, si fue hace dos meses, si fue hace un año, si es en diez años, en cinco días, el delito está ahí y se tiene que perseguir. “No debemos irnos con la finta de que esto es guerra sucia, es lo que vienen diciendo y es lo que siempre se dice. Si se cometió un delito y este es el momento en el que se está conociendo, bueno, en este momento que se haga justicia, en este momento que asuman la responsabilidad los responsables de esto, y si hay delito que perseguir, que se persiga y se castigue a los responsables.

–¿Por qué cree que se han tardado tanto en las investigaciones?

“Las investigaciones de lavado de dinero yo las conozco bien, cuando fui Secretario de Hacienda hicimos muchas de éstas.

Pues mira, lleva su tiempo, son esquemas de triangulación sofisticados, complicados, que involucran autoridades, bancos, sistemas financieros en muchos países, en Suiza, en Canadá, en el Caribe. No son cosas fáciles de detectar, no son cosas fáciles de rastrear, y mira, estos amigos son delincuentes, no son tontos y disfrazan sus cosas y las encubren muy bien. -¿Ricardo Anaya debe ir a la cárcel? “Yo creo que debe seguir la investigación, y si se comprueba que Ricardo Anaya tuvo que ver en este esquema de lavado de dinero que es evidente y parece ser que es obvio ante la evidencia que tenemos, si él fue parte de eso, por supuesto que tendrá que asumir la responsabilidad de sus actos”.

-¿El árbitro electoral y la Fepade tienen que tomar acciones inmediatas? “No, la justicia tiene que tomar acciones, la justicia, esto no es un delito electoral, se llama lavado de dinero y se llama delincuencia. “Esto no es un tema electoral, este es un tema de lavado de dinero y se tiene que investigar y la justicia mexicana tiene que actuar y aquí hay varias cosas: el socio o el amigo de Ricardo, Barreiro, pues ese amigo está clavado y ahí tienes toda la evidencia de que hizo un esquema de lavado dinero a nivel internacional, pues para pagarle la nave industrial a Ricardo. “Y lo peor del caso es que lo hizo a través de una empresa fantasma y Ricardo conocía a estas personas… yo creo que las cosas empiezan a complicarse bastante”, indicó. Más claro ni el …

