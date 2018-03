Ely Guerra cerrará su gira en en Teatro Metropólitan

La cita para disfrutar de su concierto conceptual “El origen”, es el 22 de marzo

Asael Grande

De la mano de FR Producciones, Ely Guerra, una de las principales voces y roqueras de nuestro país, hechizará con su porte, elegancia y voz las instalaciones del Teatro Metropólitan, el escenario perfecto para el gran final de su gira “El origen” (a voz y piano). La fecha pactada para este concierto será el 22 de marzo.

En conferencia de prensa, y luego de seducir a miles en la Semana de las Juventudes en el Zócalo capitalino, la cantante regia, quien retornará a los escenarios de la CDMX, donde ofrecerá un show totalmente íntimo, comentó: “estoy feliz de poder estar en un recinto hermoso, que nos ha recibido muchas veces en momentos especiales, el Teatro Metropólitan significa para nosotros fiestas, de alguna manera, cierre o apertura de ciclos, en esta ocasión ‘El origen’ es especial, porque hemos estado girando tres años, Nicolás Santella (pianista), y yo, tenemos casi 20 años tocando juntos, es un músico excepcional, creo que dentro de esta gala de piano y voz, Nicolás es realmente el protagonista, el piano por sí solo es maravilloso, y la voz es un instrumento maravilloso, siempre tiene algo que decir, pero esta será como la despedida de Nicolás, y para que él sienta el cariño, el respeto que tengo como su colega, han sido muchos años, somos hermanos, y es maravilloso tener la oportunidad de que este recinto nos brinde esta despedida”.

Ely, junto a su voz, acompañada de piano (Nicolás Santella) realizará las delicias de chicos y grandes. Canciones como “Tengo frío”, “Peligro”, “Ángel de amor”, “Júrame”, “Tu boca”, “Por qué tendría que llorar por ti”, “Stranger” y “Colmena”, entre otras, seguramente también seducirán el alma y cuerpo de sus fieles seguidores: “lo que estaré presentando en este concierto serán canciones que compuse desde los 15 a los 40 años, tengo un equipo maravilloso, yo me he permitido confrontaciones que quizá me remueven de mi zona de confort, que quizá me quitan del lugar que me ha brindado un lugar muy especial que respeto, y que por supuesto estoy profundamente agradecida, es un espacio que nos ha dado de comer, un espacio que nos ha brindado la oportunidad de ser músicos independientes, no me gusta la fórmula de una industria que me parece mediocre, y que es absolutamente impositiva”, apuntó la compositora, quien con 20 años dentro de la escena del rock nacional, se ha convertido en todo un referente del rock hecho por mujeres. “El origen” expone al desnudo un balance armonioso entre la música popular escrita por aquellos grandes compositores mexicanos que admiramos, con el trabajo de una colega contemporánea que ha sabido arriesgar y defender su origen. No sólo es un concierto, a piano y voz, es una mirada profunda a la vida creativa de la música mexicana.

Todo está más que listo para que Ely Guerra lleve su música al escenario del Teatro Metropólitan el jueves 22 de marzo, en lo que será el cierre de su gira “El origen”.