Hombres G y Enanitos Verdes son “Huevos revueltos”

La icónicas agrupaciones anuncian fechas para conciertos en México, el 10 de marzo y 8 de noviembre en Monterrey, 17 de marzo y 19 de noviembre en Ciudad de México y 17 de noviembre en Guadalajara

Arturo Arellano

Hombres G y Enanitos Verdes promocionan su gira “Huevos revueltos”, con la que se presentarán en nuestro país con diferentes fechas, siendo las más destacadas el 10 de marzo y 8 de noviembre en Arena Monterrey, 17 de marzo y 19 de noviembre en Arena Ciudad de México y finalmente el 17 de noviembre en Auditorio Telmex de Guadalajara. Los músicos prometen que será un concierto inigualable y difícil de repetirse, pues incluirán en el mismo cada uno de sus éxitos individuales y sin duda el plus de juntarse para cantar algunos temas a dueto.

En conferencia de prensa, Daniel Mezquita, Rafael Gutiérrez, David Summers y Javier Molina, de los Hombres G, en compañía de Felipe Staiti, de Enanitos Verdes, ofrecieron detalles al respecto. “Esta gira comenzó en noviembre pasado, empezamos en Sudamérica y la verdad es que está siendo un éxito enorme; un poco supera nuestras expectativas, sin duda, sentimos una emoción y una pasión del público espectacular. Estamos interactuando entre nosotros y convirtiéndonos en un grupo en el escenario, es un espectáculo único, irrepetible, que no se ha visto antes; el público canta desde la primera hasta la última, todas las canciones son coreadas y bailadas, eso hace que el show sea muy festivo”.

Staiti, por su parte refirió que “llevamos muchos años tocando, es un hecho que hablamos el mismo lenguaje con las canciones, con los instrumentos, las voces donde lo importante es la mirada del otro, esa complicidad y entendimiento que enriquece. Lo anterior nos da la posibilidad de dejarnos llevar un poco por el sentimiento, ese feeling que sólo se vive sobre el escenario e improvisar, fusionarnos en una sola banda para darle al público, la posibilodad de escuchar versiones únicas e irrepetibles, porque ni siquiera de un show a otro suelen ser exactamente iguales”. Finalmente la ilusión más grande de los músicos según Summers es “que la gente disfrute con nosotros, porque es un show muy entretenido musicalmente, donde una agrupación interpreta el tema de la otra o lo hacemos juntos. Las improvisaciones es una manera de composición instantánea, es un hecho único”.

No obstante, aseguraron que “todos los conciertos están siendo documentados en video, porque sin duda queremos plasmar este recorrido, esta aventura en un DVD, que tentativamente será lanzado a finales de este año y en el que pondremos los mejores momentos de esta gira, entre las canciones, el acercamiento con los fans, la interacción, su respuesta, es algo que nos tiene emocionados e ilusionados”.

Por otra parte, en lo que se refiere a los Hombres G, Summers señaló que no tienen interés de inmiscuirse en un género como el reggaetón. “Personalmente no me gusta, entiendo que otros lo disfruten y se sientan identificados, pero no es mi caso. Nosotros desde siempre hemos hecho la música que nos gusta, que sean letras que enamoren, con las que las chicas se acuerden de ti y ese es nuestro estilo. Respetamos a los colegas que están incursionando en el género, pero a mi no me gusta”.