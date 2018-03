Jefe Diego: las acusaciones contra Anaya, guerra de lodo

Sale en defensa del aspirante presidencial panista

Dice que no existe ni la investigación ni el proceso y que sólo se trata de una infamia

José Luis Montañez

En torno a las acusaciones de lavado de dinero contra Ricardo Anaya Cortés, candidato de la alianza Por México al Frente, Diego Fernández de Cevallos declaró que su compañero de partido “no aceptará estar permanentemente en el banquillo de los acusados” y precisó que simplemente se trata de una “guerra de lodo”, pues no existe ni la investigación ni el proceso. “Es simplemente un rosario de mentiras”.

Señaló que la gente (los votantes) no se deben alarmar, pues se trata de “una canallada que no tiene forma de aterrizar”. Dijo que va a trabajar junto con Anaya para frenar esta intentona del Estado, simplemente para desprestigiarlo.

Es un lance propagandístico para señalar que Anaya es un corrupto, que lavó dinero y que por tanto no debe llegar a la Presidencia de la República.

Anaya no quiso declarar en la SEIDO

Puso como ejemplo lo ocurrido hace unos días, cuando concurrió a presentar un escrito al encargado del despacho de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán, de lo cual fue testigo y lo narra así:

“Un funcionario de la SEIDO se le acercó para preguntarle que si quería ampliar “la declaración de su escrito, la que con gusto la tomaría personal especializado en ello”.

La respuesta fue que el candidato Ricardo Anaya quería entrevistarse con el encargado de la Procuraduría, pues no tenía por qué ampliar un escrito, dirigido al procurador y, en efecto, se insistió que no hay ninguna queja ni proceso que se siga.

Fernández de Cevallos, quien dice que no es el abogado defensor de Anaya, pues éste no tiene ningún problema con nadie, ni con la ley, sino sólo habló como testigo que fue del mitin del lunes, explicó a Carlos Puig en Milenio Televisión:

Asumió que sólo es un consejero del candidato a la Presidencia y que no permitirá que lo sigan teniendo en el banquillo de los acusados con una serie de andanadas para desprestigiar su fama pública.

Sólo se trata de “una canallada”, pues la PGR se da cuenta dos años después de la venta de la nave, que la empresa compradora “es fantasma” y hasta lo publicaron en el Diario Oficial de la Federación”.

Advierte “El Jefe” Diego que está asombrado que desde el Estado venga esta andanada de mentiras que asustan, porque se han convertido en “asunto de primera plana” y del ejercicio de todo el peso del Estado contra un candidato a la Presidencia.

Fernández de Cevallos calificó como “una infamia” todo el asunto de la nave industrial, ya que desde hace dos años que se vendió, primero se acreditó el terreno, el inmueble y la construcción con papeles notariados y primero la “duda” fue con qué dinero se compró y se construyó y que se acreditara de dónde salió ese dinero.

“Guerra de lodo” contra el panista

Señala que ahora la duda de la “guerra de lodo” es la empresa fantasma, empresa acreditada con una escritura pública y documentada en la declaración 3 de 3 de Ricardo Anaya.

La nave industrial se vendió el 25 de agosto de 2016 y no se admite (dijo Diego), que sea el mismo Estado el que despliegue recursos valiosos a una supuesta o fantasmal persecución, pues con ello simplemente se refleja que al Estado le interesa primero el poder por el poder y en eso está volcada mucha gente”.

Advirtió que no se extraña que vengan más picardías por parte del Estado, pues la investigación la realiza la PGR desde hace más de 6 meses y lo que han encontrado es que se tardaron dos años para descubrir que la empresa compradora “es fantasma”.

Observó que en este momento lo que desea es que el procurador conteste el escrito que se le presentó y no la SEIDO, pues el escrito no va dirigido a la SEIDO, por lo cual no podía ampliar con otra instancia algo que le dirige al procurador.

Explicó que la intentona del Estado consiste en simular que ya lo van a detener, precisamente para desprestigiarlo, pero que eso no va a ocurrir y que las mentiras se irán difuminando con el tiempo, pues lo que se pretende es generar dudas en torno al caso, dudas que la SEIDO no ha podido esclarecer.

La empresa que ahora se presenta como “fantasma” justificó en su momento su existencia con una escritura pública, que puede consultarse en la Declaración 3 de3 de Ricardo Anaya, que presentó al registrarse como candidato.

Finalmente, Fernández de Cevallos dice que sólo como amigo y militante le aconseja a Ricardo Anaya que no permita que lo mantengan toda su campaña “en el banquillo de los acusados”, pues nunca lo llevarán a juicio.