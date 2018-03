Ricardo Anaya tiene que rendir cuentas: Meade

Asiste al 75 aniversario de la CNOP

Jamás tendré que explicar temas inmobiliarios, afirma

José Antonio Meade Kuribreña, candidato de la coalición Todos por México a la Presidencia de la República, ofreció estar dispuesto a entregar a México una vida de servicio y trayectoria limpia.

Al participar en el 75 aniversario de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), Meade Kuribreña expuso que a él nunca lo van a escuchar batallando para explicar operaciones inmobiliarias, no le van a encontrar una fundación que se dedique a construir inmuebles ni propiedades al margen de la ley.

Tampoco, subrayó, tendrá que defender su patrimonio ni su estilo de vida o el de su familia. Dijo que puede ver a la población a los ojos, con la claridad de saber que lo que ha trabajado a lo largo de 20 años explica lo que es y lo que tiene.

El aspirante presidencial de PRI, PVEM y Nueva Alianza sostuvo que Anaya Cortés tiene que aclarar ante las autoridades correspondientes y ante la ciudadanía las acusaciones en su contra por lavado de dinero.

Meade Kuribreña aseveró que cualquiera que quiera ser presidente tiene que estar dispuesto a dar explicaciones de ciento por ciento de su actividad, de ciento por ciento de sus gestiones y asumir su responsabilidad, tal y como él lo ha hecho.

En ese sentido, José Antonio Meade dijo que no es posible que ni Ricardo Anaya ni Andrés Manuel López Obrador sean capaces de enfrentar a los medios de comunicación con absoluta transparencia y tranquilidad y destacó que lo importante en una contienda es conocer a los candidatos, sus perfiles y propuestas.

“¿Qué es lo que estamos viendo y llama muchísimo la atención? Vamos a enfrentar una contienda electoral y lo que vemos son candidatos que no quieren debatir y candidatos que no quieren enfrentar a los medios y contestar preguntas”, manifestó Meade Kuribreña en declaraciones a medios de comunicación.

Ante integrantes de la CNOP, quienes le cantaron “Las Mañanitas” por su cumpleaños número 49, Meade Kuribreña destacó que trabajará por un gobierno a la medida, el cual ponga al centro las necesidades de los mexicanos, que les dé servicios, que empodere a la mujer y a los jóvenes y ofrezca mejores condiciones de vida.

El aspirante presidencial sostuvo que durante su gestión en la Sedesol no hay ningún contrato con universidad alguna y llamó a no confundir, pues los que deben explicar son otros, alguien que lleva 15 años sin tener una fuente de ingreso acreditada y otro que crea una fundación para construir un edificio.

“Quienes pensaban que no íbamos a salir a pelear por cada voto con empeño, a quienes pensaban que no íbamos a pelear por cada uno de los espacios que están en juego, más de 18 mil. A quienes pensaban que no íbamos a dar la batalla en cada espacio, en cada territorio, en cada municipio, por cada diputación local, por cada gubernatura, por cada senaduría y por la Presidencia de la República, les decimos: aquí estamos y les vamos a ganar”.