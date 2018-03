El Padrino Carreño y sus ahijados Lorencillo, Nuño y Mikel

Los operadores estrella del sistema están a todo lo que dan. Satisfechos con una función que presumen resultará arrasadora. Juran por ésta que es lo que se necesita para ganar con el modelito de fraude electoral, instituido por Peña Nieto.

Lejos están de imaginar lo que representan. El juego que dicen jugar. La mayoría de ellos, recomendados por el tenebroso director del Fondo de Cultura Económica, quinta columna del salinismo, traen las campanas a rebate, sin saber por quién es que doblan, Ernest Hemingway dixit. Al final del drama, las campanas doblan por ellos mismos. Pero no se saben el final de la historia. ¡Lástima, Margarito!

El transexenal operador de las cuestiones electorales del sistema ñoño, el hijín de Arnaldo, el apadrinado Lorencillo, atrevido y desatado, propone que para eliminar las sospechas sobre Hildebrando, el cuñado del adelantado Calderón, el conteo rápido de la elección, infiltrado de antemano por los algoritmos beneficiados con las concesiones petroleras…… sea sustituido por una idea genial que se le ocurrió de última hora a sus contlapaches consejeros ciudadanos que manejan el pandero: el conteo a partir del resultado en las actas de escrutinio de las casillas. Aunque el cerebrito no les alcance para saberlo, ésa fue la piedra de toque para que Manuel Bartlett declarara la caída del sistema en el ‘88, el fraude en favor de Carlos Primero de México.

El sistema de marras es más viejo que zurrar sentado. Así se hacía desde tiempos inmemoriales, desde que no existían sistemas digitales para capturar los resultados, y éstos se iban escribiendo a crayón sobre sábanas de papel. Desde que se cantaban los resultados por telegrama, a modo de los caciques encargados de esos abarrotes, usted sabe.

¿Para eso, para tener ese sistema engañoso es que los mexicanos hemos gastado de nuestro dinero más de 25 mil millones anuales del presupuesto en sueldos, estipendios y viáticos de Lorencillo, sus favoritos y sus ciudadanos?‎ ¿Para eso la pantomima de enfrentar al TRIFE con el INE en discusiones bizantinas de predominio de poder democrático?

¿Para salir con esa batea de babas nos mantuvieron distraídos todo el mes, mientras ellos dictaminaban si eran procedentes los minidebates en la intercampaña, autorizando en su lugar toda la basura magnetofónica y radioeléctrica de promoción electoral “sin llamar al voto”? Juicios de Caifás, rasgamiento de vestiduras a lo pendejo.

El sistemita de marras del conteo a base de las actas de escrutinio de las casillas fracasó desde que inició, hace un millón de años, por lo menos. Fracasó por varias razones elementales : primero, porque los resultados inmediatos salían de las casillas urbanas, cercanas al centro del poder político.

Como la población ilustrada ha votado casi siempre por la oposición, las cuentas eran contrarias al establecimiento conocido. Inaceptables, porque demostraban claras tendencias de reportes de victoria rechazados de antemano por los mandarines. Entonces, pues, se ocultaban, para meter primero las provenientes de las casillas rurales, que tardaban más en llegar por obvias razones aritméticas y comunicativas.

Entonces, fraude a los resultados. Posposición eterna en una noche inacabable del aquelarre electoral, de los resultados incómodos. Desesperación justa del respetable y más de los contendientes que se sabían agraciados con el voto urbano. Fraude declarado y decretado. El horno hoy no está para bollos: pueden linchar a los protegidos de Carreño Carlón.

Entonces, puede ser una estratagema, concediéndoles el beneficio de la duda, para que la estrategia de los mariscales, sea aceptar la intervención estelar del cuñado Hildebrando que, para conseguir más concesiones petroleras, está más puesto que un calcetín. El conteo rápido regresará por sus fueros, eliminando a los cavernícolas contadores de sábanas electorales. ¡Gulp!

Otro ahijado, El Niño ñoño Nuño sigue al frente de la campaña del PRI

Pero esta farsa no se acaba, no debe acabarse. La distracción sigue siendo provocada por los apadrinados de Carreño Carlón. El otro ahijado, Aurelio Nuño, sigue al frente de la dirección estratégica de la campaña de Meade. Da tanto de qué hablar que casi diario le roba los reflectores al candidato, y muchos creen que él es el que irá en la boleta electoral. No alcanzan las líneas ágata para reseñar sus babosadas.

La gracia de Nuño, que puso de cabeza la designación del dedo de Los Pinos hasta el último minuto, consistió en ser condiscípulo del vástago heredero de Carreño Carlón, el mismo que sirvió para el enjuague de empoderar a Trump con todo y amenaza del muro infame, dicho desde el asiento del poder mexicano, con todo y los micrófonos, prensa y reflectores del aparato huehuenche.

Y otro ahijado, Mikel Arriola sigue sin dar una. La gracia consiste en ser el yerno del otro miembro destacado de los publirrelacionistas del Guamúchil Party, del Chilorio Power, Heriberto Galindo, todo un contradictio in adjecto.

El tal Mikel, sí, ese tronco de pelotari de los añorantes vascos de la localidad, es el mismo que cobraba los cincuenta mil dólares por audiencia a los laboratorios trasnacionales de marca farmacéutica para pasar sus productos envenenados desde la dirección de Cofepris.

El mismo al que debemos el arrase intencional de todas las clases y variedades curativas de nuestra proverbial medicina tradicional y alternativa, tachándola de engañosa, a pesar de habernos aliviado hasta a la bisabuela achacosa. Como los productores originales de provincia no daban los moches suficientes, fue desterrada de la farmacopea de Cofepris.

El mismo que sirvió para irse al Seguro Social y permitir que González Anaya, el concuño favorito de Salinas de Gortari, llegara a Pemex para adjudicarle a sus cuñados Gérard y a su concuño Carlos Primero de México los insondables depósitos de reservas probadas de crudo ligero en la sonda de Campeche. Ahora, desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no hace falta preguntar a qué candidato favorece con nuestras maleta$.

El mismo Mikel Arriola que no puede despachar como candidato oficial en el domicilio del PRI de la Ciudad de México. Ahí no lo conocen. Creen que ni Eruviel, ni Francisco Olvera lo han visto. Simplemente porque su centro de operaciones políticas está en Paseo de la Reforma 540, en las Lomas de Chapultepec.

Ahí está la guarida desde donde se promueve la sociedad misógina, homofóbica, desclasada y entreguista, en la oscuridad del confort, cuidándose hasta de los ojos de los militantes. Con el pretexto de que lucha por conservar el bastión de la alcaldía de Cuajimalpa, regalada a Carlos Primero de México para sus “bisnes” inmobiliarios. ¡Hágame usted el refabrón cavor!

Formalmente, coordinando a todos los ahijados, se encuentra el ahijado mayor, el de Videgaray, con el indiscutible mérito de haberse apuntado en los previews como el telonero indicado para destapar a Videgaray, el que cree que puede ganar la elección presidencial, cuando lo único que ha sido es plurinominal de diputado local en Toluca. Es su experiencia más cercana a una competencia de este jaez.

Abajito de él, toda la parafernalia de seguidores en los cubículos de los peñabots, que siguen sin dar una, y que alimentan la febril imaginación de esos priístas que se pasan día y noche mandando memes de pésimo gusto para satanizar a los adversarios a base de ocurrencias que no despiertan más que sospechas y expresiones de pena, de lástima ajena hacia sus emisores y padrinos.

A pesar de todo, repiten los retintines que Carreño Carlón, el padrino, se cansa de enviar a sus respectivos padrinos en Washington, a esos que les sobra el dinero para promover cualquier golpe chusco. A los que tienen comprados todos los medios de comunicación masiva para convencernos que, para cambiar, todo debe seguir igual, como hasta ahora.

¿Y así creen que usted va a votar por ellos?

¿Por la República de El Padrino y sus ahijados?

