Arquímedes está “Sobreviviendo” con su música

El cantautor salvadoreño radica desde hace 10 años en nuestro país, lo cual le ha sido de inspiración para su nuevo disco

Arturo Arellano

Arquímedes es un talentoso cantautor salvadoreño, quien desde su paso por diferentes reality shows ha logrado hacerse de un nicho fiel de seguidores, para quienes se complace en presentar su nuevo material discográfico “Sobreviviendo”, el cual es un reflejo de su estadía en México desde hace 10 años y con el cual agradece el apoyo que ha recibido de la gente en nuestro país. Asimismo, Arquímedes lanza el video de su sencillo titulado “Lágrimas”, que se grabó en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

En entrevista durante su visita a DIARIOIMAGEN, Arquímedes refirió que “sobre todo en el arte se sobrevive día a día y más cuando eres independiente y todo se financia con tus propios recursos, es más complicado, vas más despacio. Pero pese a lo anterior se tiene un gran ventaja, que decides todo lo que haces, en algún momento tuve compromiso con alguna compañía en Estados Unidos y tuve que hacer incluso eventos con los que no me sentía bien, pero estás obligado a hacerlo. De manera independiente eso no sucede, eres libre y eso es bastante bueno”. Añade en el tema de su estilo musical que “ha sido un proceso de veinte años de buscarme, reinventarme, experimentar y hasta encontrar el sonido que esta en este disco full pop, fusionado con rock, con guitarras un poco distorsionadas”.

Sobre las canciones incluidas en el disco refiere que “cuando salí de Latin American Idol, logre contactar con los productores de este disco, José Luis Pagan, entre ellos, cuando uno empieza pones todo en mano del productor, porque es quien tiene la visión. En este caso me mostraron un sinfín de canciones y yo fui escuchando y eligiendo una a una, en base a como me sentía cómodo. En en caso de ‘Conmigo hasta el final’ es una que los productores eligieron de entre mi repertorio de composiciones, como 50 que les mostré y eligieron esa para ponerla en el disco y que tenía que ver con el concepto de sobrevivir. Es también un agradecimiento para la gente que me ha estado apoyando desde el principio, para quienes me tomaron la mano y no me han soltado”.

Del video de “Lágrimas” dijo: “lo hice con ayuda de amigos que he hecho en el camino musical, incluso aparece una pintura muy especial que me prestó un gran amigo mexicano Alex Padilla, pues su papá es un gran pintor que acaba de exponer en París (Javier Padilla) y la pintura se llama ‘Cartas de Sor Filotea a Sor Juana Inés de la Cruz’. Y cómo estábamos justo frente al Claustro de Sor Juana Inés de la Cruz, me pareció importante que apareciera. Las únicas personas que aparecen conmigo son grandes amigos y compañeros músicos/cantantes que hemos compartido en proyectos cómo Latin American Idol, también se han venido a México a rebuscarse. Es un video personal donde muestro mi día a día, las calles cuando voy por mis tortillas, al mercado, a correr por las mañanas, aparece una fuente que es donde me voy por las tardes a cantar con amigos y tomarnos un vinito sentados en el pasto”.

“Creo que cada artista tiene los dones necesarios para su propio camino y hoy las redes sociales te permiten llegar a públicos a los que antes no podías llegar. Hoy pones algo en tus redes sociales y ya tienes una comunicación directa con la gente, que se prende con tu música y después se enganchan con tu día a día, en mi caso comparto cosas cotidianas, como ir a una tortillería, al mercado de San Juan en el Centro Histórico, mis vacaciones, eso la gente lo agradece y lo disfruta”.

“Me encuentro trabajando en un nuevo disco, con una fusión de instrumentos prehispánicos y pop, acordeón, contrabajo, trompeta del mariachi, guitarras acústicas, caja, tumbas, percusiones y batería, ejecutado por músicos de verdad. La idea es rescatar la cultura prehispánica de El Salvador, que allá se está perdiendo”.