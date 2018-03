Mónica Escobedo demostrará que la mujer no es el sexo débil

La standupera se suma al “Reto 4 Elementos: Naturaleza Extrema”, nuevo reality de Televisa

Arturo Arellano

La nueva apuesta de entretenimiento en el tema de Reality Show de Televisa, llevará por nombre “Reto 4 Elementos: Naturaleza Extrema”, en el que diferentes personalidades y personas convencionales serán sometidas a retos deportivos y de resistencia extrema. Entre ellos participarán Mariana “La Barbie” Juárez, Salvador Zerboni, el futbolista Johan Rodríguez, Mauricio Garza, Gloria Aura y la standupera Mónica Escobedo, quien desea demostrar por qué las mujeres no son el sexo débil, y por el contrario suelen tener mayor resistencia que los varones en muchas circunstancias. El programa será conducido por Montserrat Oliver y aunque aún no se tiene fecha de estreno, se pretende que sea en el primer cuatrimestre de este año.

Para ofrecer más detalles al respecto, Mónica concedió una entrevista a DIARIO IMAGEN, en la que de entrada dijo. “El reto va va estar fuerte, porque es luchar contra ti misma, para poder estar bien con la gente y contigo, es un reto que nos llevará al límite, porque si bien se habla den naturaleza extrema, es justo a la naturaleza a quien no puedes dominar en nungún sentido, así que hay que estar preparados para todo. El acercamiento conmigo fue porque investigaron quien era la mejor standupera y les salió Sofía (Niño de Rivera), pero como ella no podía, pues me llamaron a mí (risas). No, en realidad fui al programa ‘Coque va’, tres veces y a los meses me hablaron para decirme que esa misma producción se acordaba de mí y que si quería entrar al reto de los 4 elementos”.

A lo anterior añade: “Me preguntaron que si hacía ejercicio y yo dije que sí, pero ahora veo que hacer ejercicio no es sólo ejercitarte, sino que se requiere de una buena alimentación, dormir bien, irte superando y yo sólo iba a pilates. Entendí que con eso no iba a ganar, así que me puse a escalar, a nadar, entre a crossfit y ahorita ya me siento lista para enfrentar el reto y por qué no ganarlo. Me toma en uno de los mejores momentos de mi vida y carrera, no podía decir que no, porque es un canal de exposición masiva y eso lo hace una gran oportunidad”. A esto reconoce que lo más difícil ha sido “la disciplina para comer lo que se debe, es difícil, porque la mente te traiciona, quieres un bisquet con mermelada, queso o una hamburguesa, pero al mismo tiempo ir hacer ejercicio, el cual sin una buena alimentación no sirve. Antes yo terminaba de entrenar con la dona de chocolate en la boca, ahora tengo que encontrarle el gusto al atún y traigo mi limón para todos lados (risas)”.

“Las mujeres estamos en un despertar en muchos sentidos, tenemos una presencia mayor y más importante en la sociedad y es algo me me encanta. En este programa además podemos demostrar al público que somos más resistentes incluso que los hombres, entramos varias luchadoras como Mariana “La Barbie” y me gusta que esto sea un equilibrio entre hombres y mujeres, que ambos tendremos oportunidad de convivir juntos y vivir este reto junto, porque es asi como vivimos en el mundo”.

Además de su participación en este reality, en el que se le podrá apoyar con el hashtag #VoyConMonica, tiene este lunes el lanzamiento de “La culpa es de Cortés” en Comedy Central, “somos puras mujeres, van a poder ver que si somos chistosas, nunca me había dolido la espalda de la risa y en este programa sucedió”. La emisión se transmitirá a las 22:00 horas a partir del lunes, mientras que “Reto 4 Elementos: Naturaleza Extrema” tiene pendiente su fecha de estreno.