Honorabilidad, principio rector para servir a México: Meade

Asegura que es el “bueno” en la contienda electoral

José Antonio Meade Kuribreña, candidato presidencial del PRI, aseguró que es el “bueno” en la contienda electoral, no solamente desde la perspectiva del desempeño, preparación, resultados sino además en términos de honorabilidad personal y que puede acreditar con una vida limpia.

Advirtió que un país que está harto de la corrupción, es un problema que un candidato no pueda explicar por qué tiene una fundación que hace un edificio, no puedo explicar cómo le hace para comprar una planta industrial y no puedo explicar por qué se lo vendió una facturera.

“Y ese es un tema que es importante contrastar en las campañas; en las campañas hay que contrastar perfiles y propuestas sobre la base de bases ciertas”. Afirmó que esos son datos que reflejan decisiones, que pintan un perfil que es relevante porque es por lo que vamos a contender.

En entrevista en Imagen Informativa Matutino, Meade Kuribreña sostuvo que en caso de Andrés Manuel López Obrador lleva 15 años de no saberse de qué vive. Dijo que en cambio de su persona saben de qué vive, “sí saben cuánto he ganado, saben cuánto gano al mes desde hace 20 años.

Eso me permite hoy con toda tranquilidad, no solamente frente a quien nos escucha, frente a mis hijos dar la cara, voltearla a ver a los ojos y decir, como millones de servidores públicos, aquí el principio rector es la honorabilidad y el deseo de servir a México”.

El abanderado de la coalición “Todos por Mexico”, aseveró que no es la actuación de la PGR lo que es relevante, en este caso, sino que Anaya tiene una planta industrial que le vendió una facturera.

“No es la actuación de la PGR lo que es relevante, lo que es relevante es que tiene una fundación que construyó un edificio, no es la actuación de la PGR la que hace relevante, lo relevante es que lleva 15 años, en el caso de Andrés Manuel, sin podernos explicar de qué vive”.

Sobre la conclusión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tras una auditoría a la Sedesol y la cual indica que durante la gestión de Meade Kuribreña se encontraron 556 mil 548 beneficiarios no localizados, para los que se erogó 3 mil 110 millones de pesos, el candidato del PRI aclaró que eso es cierto, pero porque muchas de esas personas no contaban con su CURP.

De mi gestión se observa que cuando fui secretario había adultos mayores que no estaban localizados en la base de datos de registro de población; es cierto, la mayoría que recibe una pensión sin estar en la base de datos”, detalló sobre el Programa para Adultos Mayores (PPAM).

Agregó que para ello fue mejor trabajar en conjunto con el Registro Nacional de Población (RENAPO) y así no quitar el apoyo a esas personas.

Aclaró que al llegar a la Sedesol se hicieron revisiones al PPAM y tras éstas halló que se habían contratado empresas, universidades… para contratar a adultos mayores “y nos dimos cuenta que no existían”, debido a ello, aseveró, “se suspendieron a 450 servidores con cargo a la auditoría”.

“En los casos en los que he enfrentado un espacio donde medie un deslinde de responsabilidades me he actuado con contundencias. Puedo acreditar el número de suspensiones, auditoria e inhabilitaciones”, afirmó Meade Kuribreña.