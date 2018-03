Temor al populismo

Desde el portal

Ángel Soriano

Desde Rex Tillerson, secretario de Estado norteamericano, hasta el peruano Mario Vargas Llosa, han manifestado su temor por el populismo. Inducido o por intereses políticos o económicos, los citados personajes forman parte del coro que compara lo que ocurre hoy en Venezuela con lo que podría suceder en el país de ganar las elecciones Andrés Manuel López Obrador.

“Es buen escritor pero mal político” ha dicho el tabasqueño respecto al autor de la nueva obra “La llamada de la tribu”, presentada en la Casa América de Madrid. Y, efectivamente, Vargas Llosa es un excelente escritor que incursionó con poco éxito en política en su país y, alejado ya de tan compleja actividad, realiza análisis sobre la situación global de diversas naciones.

Tillerson, en su reciente gira por la región, alertó también sobre una probable intromisión de Moscú o Pekín en asuntos internos de los países con motivo de elecciones internas. El secretario de Estado es uno de los principales personeros de Putin y de poderosas petroleras que se reparten el mundo y, en consecuencia, tiene poca autoridad moral para hablar sobre injerencias externas en asuntos de América Latina.

La verdad es que, en las elecciones de cada país, quienes deciden son los ciudadanos. Y, efectivamente, si hay yerro habrá consecuencias. “Confío en los mexicanos viendo lo que ocurre en Venezuela no voten por el populismo” dice Vargas Llosa. Consideramos que ya hay suficientes elementos para emitir un voto razonado: los candidatos presidenciales exhiben sus deficiencias e indudablemente que la decisión deberá ser la correcta.

TURBULENCIAS

Cruz Roja en San Lázaro

La Cruz Roja Mexicana cumplió 108 años de acción humanitaria, por lo que en más de un siglo hemos salvado la vida de miles de personas que se encuentran o se han encontrado en medio de una emergencia o una situación de desastre. En el 2017 ofreció a nivel nacional más de cinco millones 493 mil servicios médicos y cubrió más de un millón 415 mil servicios de emergencia en ambulancia, totalmente gratuitos; tras los sismos ocurridos durante el mes de septiembre del año pasado, entregó más de 4, 600 toneladas de ayuda a más de un millón 136 mil personas en ocho estados del país afectadas por el fenómeno natural, informó en San Lázaro el presidente nacional, Fernando Suinaga Cárdenas ante el presidente de la Mesa Directiva, Edgar Romo García, Marco Antonio Cortés, presidente de la JUCOPO y el secretario general de la Cámara de Diputados, Mauricio Farah Gebara al iniciar la colecta en el recinto legislativo…Luego de utilizar recursos federales como propios para proyectarse políticamente y afirmar que merece ser senador por ayudar a los oaxaqueños más desfavorecidos, y amenazar con irse a otra coalición con sus paisanos a los que ayudó dándoles empleo en Liconsa, el ex director de esta institución fue acusado ante la PGR de malversar fondos por 16 millones de pesos. El ex funcionario de marras, de no conseguir la candidatura al Senado seguramente volverá a su casa con toda la fuerza política con la que amenaza…Y si de apoyos políticos se trata, el ex secretario de Salud de Oaxaca, Juan Díaz Pimentel, luego de no poder “acabar” con la corrupción en la dependencia, retornó como delegado del IMSS presumiendo así los apoyos políticos con los que cuenta…

