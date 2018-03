¡Alerta de género en 27 entidades!

Segunda vuelta

Luis Muñoz

Es alarmante la situación de riesgo que viven las mujeres a lo largo y ancho del país.

Las estadísticas revelan que el mayor número de feminicidios se concentra en los estados de Colima, Guerrero, Zacatecas, Chihuahua, Morelos y el Estado de México, además de las delegaciones Iztapalapa y Gustavo A. Madero, en la ciudad de México.

Por esta razón se han solicitado declaratorias de Alerta de Género en 27 ciudades; uno de cada seis de estos delitos ocurre en Acapulco, Tijuana, Juárez, Ciudad Victoria, Ecatepec y Naucalpan, reveló Inmujeres.

En las mesas de trabajo del Foro “Declaratoria de Alerta de Género ¿Y luego qué?”, la diputada María Candelaria Ochoa Avalos, de Movimiento Ciudadano, planteó crear un grupo de trabajo entre la Conavim, Inmujeres y la Cámara de Diputados, para dar seguimiento a las acciones realizadas por las entidades para proteger a la población femenina.

En ese sentido señaló que los estados del país que tienen declaración de Alerta de Género deben realizar una acción extraordinaria y emergente para detener los asesinatos de mujeres.

“Esa es la función de este mecanismo de atención”, aclaró la secretaria de la Comisión de Igualdad de Género.

De igual manera estimó necesario que todos los estados posean el mismo protocolo para atender los feminicidios y realizar campañas contra los estereotipos, a fin de no re victimizar a las mujeres y que las alertas sean emitidas y canceladas en tiempo y forma.

Es importante señalar que se encuentra en análisis una iniciativa para incluir el feminicidio en el nuevo sistema penal como delito grave, y que no se admita libertad bajo fianza, a fin de evitar la impunidad de estos casos. Por su parte, el representante del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Pablo Navarrete, recalcó que en 27 entidades del país se han solicitado procedimientos para protección de las féminas, ya que cada tres horas ocurre un feminicidio, es decir, que al año ocurren alrededor de dos mil 746 fallecimientos por esta causa.

El coordinador de Asuntos Jurídicos de Inmujeres,, afirmó a su vez que existe una situación preocupante de violencia contra las mujeres, ya que de acuerdo a un concentrado de los casos de homicidios cometidos en los últimos 31 años, arroja que 52 mil 210 asesinatos son feminicidios.

“Para dimensionarlo, es cinco veces la capacidad del Auditorio Nacional”, resaltó.

Edna Guzmán, representante de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), reconoció que la alerta no ha tenido los efectos deseados o no se han monitoreado correctamente; sin embargo, agregó, ha ayudado a generar una coordinación interinstitucional cuando antes no existía, y a crear un diálogo con las asociaciones civiles para visibilizar la problemática y colocarla en las agendas estatales. Sobre el tema, Jesús Morales Gil, subdirector de Asistencia Jurídica y Psicológica del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social del Estado de México, informó que de los municipios de Ecatepec,

Nezahualcóyotl, Chalco, Toluca, Tlalnepantla, Chimalhuacán, Naucalpan, Ixtapaluca y Cuautitlán Izcalli se emitieron Alertas de Género el 31 julio del 2015, a fin de que adoptaran las medidas de seguridad, justicia y cero tolerancia de la violencia hacia las mexiquenses.

Fiscalizarán a Uber y Cobify

El Grupo Parlamentario del PAN en la Asamblea Legislativa lanzó un llamado a las empresas Uber y Cabify para que colaboren con la Secretaría de Movilidad local en la revisión de sus padrones e historial de socios, y pidió estar alerta sobre posibles fraudes vía app en materia de transporte privado.

De acuerdo a la dependencia local, en la capital del país operan al menos 61 aplicaciones similares a Uber y Cabify sin regulación, es decir, no tienen autorización y se desconocen sus mecanismos de seguridad, protección vial e identidad de sus choferes. Por ello, el diputado Ernesto Sánchez Rodríguez, del GPPAN en la ALDF, insistió:

“Invitamos al titular de la Secretaría de Movilidad para acercarse a los diputados del PAN y establecer una ruta que coadyuve en la fiscalización del padrón de estas empresas que prestan el servicio privado”.

Sostuvo que “todos, sin excepción, deben estar sometidos a la revisión exhaustiva de documentos, antecedentes penales, psicológicos y condiciones mecánicas de los automóviles de su padrón”. Tras diversos sucesos de ejecuciones y asaltos en estas unidades de transporte ejecutivo privado, el diputado Sánchez Rodríguez solicitó al titular de Semovi, Carlos Meneses, rendir a la Asamblea un informe sobre el avance de estas acciones a favor de los usuarios. El legislador advirtió que las dos principales empresas de transporte privado ejecutivo están en riesgo de que les sea cancelado su registro de operación sino cumplen con los estándares y la norma vigente establecida en la Ley de Movilidad CDMX.

El PRI debe ser autocritico

El PRI debe ser sumamente autocritico, así como reconocer y corregir errores para recuperar la confianza de la gente en el partido, señaló la candidata única a la diputación local por el Distrito XXXl, Cristina González Cruz.

Añadió que la mejor estrategia política para triunfar es la de fortalecer e incrementar el diálogo con la militancia y hablar de frente a las estructuras, organizaciones y sectores, siempre con la verdad.

