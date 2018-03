Somos mucho México frente a los pillos

Índice político

Francisco Rodríguez

Las verdades de a kilo duelen, lastiman, son molestas. Acaban con historias consensuadas. A ningún geógrafo, físico, astrónomo o científico moderno le puede caer bien saber que Copérnico, el primero que dijo que la Tierra giraba alrededor del Sol, era esencialmente un abogado. Porque todos los grandes inventores, filósofos y estadistas ancestrales fueron simplemente eso; abogados.

En la vida seglar, en la sociedad apartada de los dogmas de la Iglesia, es lo que había. Quien no lo entienda así puede padecer desde una tortícolis, hasta una muerte por peritonitis. Lo mismo que puede causarle a un furibundo wasp o a un gabacho poco ilustrado de la clase media saber que los ejes de su modernidad están basados en orígenes mexicanos.

En efecto, las bases científicas de los anticonceptivos desarrolladas a mediados del siglo pasado por la compañía mexicana Syntex, eran elaborados en sus contenidos de progesterona por una planta silvestre que nacía en el septentrión veracruzano, comúnmente conocida como barbasco, cuya desaforada explotación terminó con las esperanzas de jovencitas y con toda la industria química construida alrededor de ella.

Igual que el oro y la plata mexicanas, extraídas por los fieros gambusinos patriarcas del emporio Morgan, fue la base de la construcción de los grandes rascacielos neoyorquinos y de los hoteles emblemáticos del gabacho. O que el manganeso hidalguense puso las bases de la industria metal mecánica del 80% del consumo industrial, según relata el US Geological Survey.

El petróleo del gran pozo Furbero, en Coatzintla, más el transportado en el buque carguero Potrero del Llano, hundido en las costas de Florida, fueron la base de los combustibles de la industria bélica que nos sumió en la Segunda Guerra Mundial. La sal de la tierra ha estado presente en todo ese proceso de colonización y mentiras.

La droga dulce extraída de la amapola negra guerrerense, codiciada por su calidad en los altos círculos políticos del gabacho, ha sido la causa principal de que los atascados juniors de la clase dominante se encuentren desde hace décadas en sus resorts de rehabilitación, dejándole el paso abierto a los empelucados republicanos que odian a los migrantes, y a los chaparritos.

Los talentos más significados de las empresas cibernéticas de Silicon Valley, y los doctorantes mayoritarios de sus mejores universidades son de familias dreamers, hijos y nietos de mexicanos emigrados hacia el norte, desplazados por la rapiña, la miseria y la injusticia de un modelo de crecimiento que los odió antes que nadie.

Igual que los braceros gigantescos, esos que han permitido mantener las industrias agropecuarias gabachas cómo símbolo de la modernidad, como la gran abastecedora de alimentos y de independencia, frente a los trillones de déficit causados por todas las otras empresas satelitales, automotrices, sostenidas de prestado por la economía agraria de los migrantes mexicanos.

Pero no sólo eso: la finísima sal de Guerrero Negro, explotada y distribuida en el mundo por la japonesa Mitsubishi, gracias al entreguismo de los Salinas de Gortari, Herminios Blanco, Ildefonsos Guajardo, Peña Nietos, Meades y Videgarays, sazona las comidas y produce el delicado placer de su gastronomía en todos los continentes.

El azufre mexicano, ferozmente rematado por nuestros tecnócratas, que desplazaron a la Azufrera Panamericana del cuadro básico de las paraestatales, por decisión de Salinas de Gortari, y del traidor Zedillo, igual que Fertimex, son percutores de enormes cadenas industriales y de fertilizantes agrícolas del gabacho.

Mientras que los dignos rarámuris de la Tarahumara se suicidan por hambre, antes que sufrir cualquier otra vejación de la miseria, los finos cortes del mal llamado ganado caras blancas de Chihuahua, Pedro de Lille, dixit, adornan las mesas y calman los apetitos de los farmers y de los wasp americanos que sueñan con levantar el Muro de la indignidad y la barbarie.

Y cuando en México siguen creciendo los índices de la criminalidad, la corrupción y la miseria, el comercio bilateral con los Estados Unidos, siempre desfavorable a nosotros, hace que allá crezcan endemoniadamente los índices de empleo y bienestar para wasp y clasemedieros furibundos, enemigos de migrantes.

Lo mismo que, para que la moneda norteamericana se sostenga, ¿qué cree usted?, el peso mexicano y sus reservas de ciento setenta mil millones de dólares están depositadas en la Reserva Federal del gabacho, en defensa de los débiles dólares, sometidos desde hace tiempo a las arcas de la deuda china y japonesa. Por eso somos los grandes financieros de la galaxia estelar.

Nuestros esforzados obreros, ensambladores de autos de firmas gabachas y japonesas, sostienen la industria automotriz del gabacho, igual que nuestro dinero cobrado en comisiones de la banca internacional recogido febrilmente en las ventanillas de empleados outsourcings financia las operaciones intercontinentales de la banca hispana y de la sajona.

Los colores, las fragancias, los sabores de las plantas, flores y frutas de nuestra exuberante vegetación geográfica, así como las texturas de los hilos y tejidos de nuestra producción silvestre son la base de la industria textil y de la moda americana, junto con varias europeas. No servimos más que como proveedores.

Para colmo: la geografía silvestre mexicana define el color del dinero gabacho. El verde selvático y sutil del dólar de todas denominaciones, sale de la palma camedor, una variedad que nace y se reproduce elegantemente en la sierra norte poblana, en el corazón de un municipio, Pantepec, alejado de la mano de Dios.

Mientras que los mandarines huehuenches trafican y arrasan con la ecología, la palma camedor‎, cuya hoja se cotiza en diez centavos de dólar en los mercados internacionales y en centavos mexicanos para los empobrecidos campesinos poblanos, es la base industrial para la impresión inconfundible del billete verde estadounidense. Se embarca a Japón y Estados Unidos donde se le saca la tinta emblemática.

La palma camedor nace a la sombra de frondosos árboles en los que los recolectores nativos se cuelgan para recolectarla, en un paraje alejado de la capital poblana siete horas por carretera. Si el pueblo totonaca de Pantepec supiera para quién trabaja… mínimo se provocaría un suicidio colectivo, como el de La rebelión de los colgados, o La Rosa Blanca, de Traven.

Pero así somos. El genial director Rogelio A. González tituló su cinta emblemática Vainilla, bronce y morir, en un intento serio para transmitir otro tipo de mensaje. Pero nuestros gerifaltes locales, chaparritos y desfavorecidos por genética, se mueren por ser recibidos y regañados por el representante del Imperio.

Ojalá fueran científicos, estadistas, inventores, rompedores, como el genial abogado Copérnico y todos sus colaterales. No. Éstos son abogados por billetazo en universidades patito que después, tras percatarse de su ñoñez, deben recular en homenajearlos, por la indignación de sus verdaderos estudiantes. Saben que son producto del chanchullo y la ignominia.

Saben, todos sabemos, que son unos ambiciosos, ignorantes y vendepatrias que en mala hora fueron agraciados con el 18 % de los electores existentes en 2012, para deshonra de toda la Nación.

¡Ni un espantajo más!¡ Ni un supuesto financiero más!

Somos mucho México para estos traidores entreguistas.

¿No cree usted?

Índice Flamígero: Narra el prestigiado abogado penalista Alberto Woolrich Ortiz “cuando en México había procurador” y, yo agregaría, cuando había Abogado General de la Nación y no las pusilanimidades de tinterillo que hoy padecemos: “El evento ocurrió en las oficinas del procurador general de la República, don Óscar Flores Sánchez (uno de diciembre de 1976 al 30 de noviembre de 1982), ubicadas en el edificio de San Juan de Letrán. De lo sucedido fuimos testigos el señor licenciado Don Enrique Gómez Esquivel, en aquel entonces uno de los seis agentes del Ministerio Público Federal Especial, quien conocía de los asuntos relevantes de la propia Procuraduría y el que narra, licenciado Alberto Woolrich Ortiz. Don Óscar, antes de resolver los asuntos de importancia, acostumbraba a escuchar a las dos partes, tanto a la acusación como en su caso a la defensa. El asunto que se iba a tratar estaba vinculado con una cuestión de impuestos de la Cámara Nacional de la Industria de la Cinematografía, cuyo gerente era el licenciado Jorge Chávez Guajardo. Y en el momento que se estaba tratando el contenido de la averiguación previa, el señor procurador recibió una llamada que, sin estar en el altavoz, supimos que se trataba del señor presidente de la República, el licenciado José López Portillo. Únicamente alcanzamos a escuchar las palabras de ese gran procurador, el cual decía: ‘con todo respeto, jurídicamente es inaceptable esa solicitud.’ Dejaba una pausa y volvía a expresar: ‘Señor presidente, le reitero que legalmente eso no lo podemos hacer.’ Surgía otra pausa, nunca mayor de 40 segundos, y volvía a decir: ‘Entiende bien, legalmente es imposible efectuarlo.’ Corrió otra pausa y terminó diciendo: ‘Entiende Pepe. Esas son chingaderas que no podemos hacer. La ley nos lo prohíbe.’ Y colgaron los aparatos telefónicos. Esas palabras fueron pronunciadas por el último gran Abogado de la Nación, quien con una postura digna rechazó un capricho del Ejecutivo y lo convenció de que la Constitución se encuentra muy por encima de cualquier posición política generalmente inadecuada. El reverso de la medalla se lo llevó Antonio Lozano Gracia, cuando expresó a la hoy viuda de Joaquín La Quina Hernández Galicia: ‘Yo estoy perfectamente convencido de que su esposo es inocente, pero no lo puedo dejar en libertad porque no lo quiere el Presidente (Zedillo).’ ¡Ah, la gran diferencia de los serviles al Poder Ejecutivo, los cuales pierden dignidad al obedecer órdenes inadecuadas e inconducentes de la Presidencia. Ojalá todos los procuradores actuaran con la dignidad de aquel chihuahuense que convenció al presidente de no ir contra la ley.” Igual que Lozano Gracia, el blandengue tipo que ocupa interinamente la titularidad de la PGR, se allana, se pliega a los dictados producto de la cólera, los berrinches, del presidente Peña Nieto… aún cuando ambos sepan que las leyes, la Constitución y el estado de Derecho se lo estén pasando por el arco del triunfo. + + + ¿A qué se deben tantos vuelos de helicópteros oficiales a la residencia veraniega de EPN en Ixtapan de la Sal? Vecinos de la localidad reportan que a diario se dejan caer por ahí ese tipo de aeronaves, una y otra vez. ¿Ya está desalojando Los Pinos? ¿Usa esos aparatos como si fueran camión de mudanza? + + + ¡Zaz! ¡Pum! ¡Cuaz! Tremendo golpe a Grupo México, del impresentable Germán Larrea. El propio ¡Roberto Campa!, titular de la cartera de Trabajo, desmintió que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje haya emitido un laudo condenatorio al sindicato minero y a su líder Napoleón Gómez Urrutia. Lo peor es que su otrora aliada y copartícipe en la campaña de desprestigio desplegada en contra del ahora candidato a senador, Televisa, le ha dado hasta con la cubeta por esa otra falta a la verdad. Se vale sobar. + + + Escribe Federico Campbell Peña: “Llegó la hora de privilegiar los intereses del país Ante la fractura entre el gobierno de México y el de Donald Trump, a pesar de los esfuerzos del canciller Luis Videgaray y Jared Kushner por evitarla, es tiempo de que el diplomático Juan Manuel Gómez Robledo y el mejor equipo legal de la cancillería mexicana, interpongan en la Corte Internacional de Justicia una demanda judicial contra el muro fronterizo. Llegó la hora de privilegiar los intereses de México frente a Estados Unidos en el máximo tribunal internacional de las Naciones Unidas en La Haya, Holanda. Convocamos a protestar contra la visita de Trump a San Diego-Tijuana, prevista para el 13 de marzo, y apoyar la Caravana de Nueva York a Washington de 11 dreamers que exigen al Congreso de EU una Ley DACA. Nos vemos el 5 de marzo, a las 13 horas, frente a la embajada de Estados Unidos en Ciudad de México.” Firman la invitación María García, Coalición Binacional vs Trump; Susana Mercado, Foro de Abogados Migratorios; Taurino Castrejón, Red Migrante del Sur; Ana Laura López, Deportados Unidos en la Lucha, y David Maciel, UCLA. + + + Mañana, por cierto, se inaugura el World Design Capital CDMX 2018. Como se recordará, en el año 2015, gracias a la promoción del gobierno de la CDMX y de Design Week México, de Arte y Cultura de Grupo Salinas, la World Design Organization nombró a la Ciudad de México como la Capital Mundial del Diseño 2018, la primera metrópoli de América Latina en recibir esta distinción. Los eventos serán presididos por María Laura Medina de Salinas, presidente honorario de Design Week México y Emilio Cabrero, director general de Design Week México y World Design Capital CDMX 2018, quien ha señalado que para esta edición se ha elegido el enfoque de diseño socialmente responsable para impulsar la conversación sobre el diseño como configurador de la vida material y de las ideas hacia el beneficio de la vida urbana.

