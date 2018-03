Creedence Clearwater Revisited encendió con sus éxitos el Palacio de los Deportes

Stu Cook y el baterista Doug “Cosmo” Clifford, ex miembros de Creedence Clearwater Revival, trajeron la propuesta de su nueva banda a México

Asael Grande

Formados en 1995 por el bajista Stu Cook y el baterista Doug “Cosmo” Clifford, quienes antes pertenecieron a Creedence Clearwater Revival, la banda norteamericana Creedence Clearwater Revisited, regresó a la Ciudad de México para apoderarse del escenario del domo del Palacio de los Deportes. en una celebración musical llena de sonidos del Bayou.

Integrados por Stu Cook (bajo), “Cosmo” (batería), Kurt Griffey (guitarra líder), Steve Gunner (guitarra rítmica, armónica, teclado), y Dan McGuinnes (vocalista), revivieron durante dos horas las canciones que los llevaron a ser una piedra angular para las generaciones pasadas y por venir, gracias a un sonido único que los ha mantenido vigentes.

En punto de las 21:00 horas, la velada llena de blues, gospel, country y swamp rock, comenzó con los acordes de las clásicas Born on the Bayou, Green River y Lodi, que de inmediato pusieron a bailar a los asistentes, quienes no dejaron de ovacionar en todo momento las canciones que Los Creedence tocaron. “Buenas noches, cómo están, bienvenidos a un viaje musical con Creedence Clearwater Revisited y el sonido Bayou”, fueron las palabras de bienvenida de Cook, quien demostró su potencial con el bajo, creando buenos ritmos, algunos de complejidad, por lo que es considerado como uno de los más ingeniosos bajistas del rock.

Commotion, Who’ll Stop the Rain, Suzie Q, Hey Tonight, Long as I Can See the Light y I Put a Spell on You, fueron los siguientes en sonar, canciones que emocionaron al público por su sección rítmica: “estamos muy felices de estar aquí, vamos a divertirnos esta noche”, dijo Dan McGuinnes, quien con su peculiar voz, recordó los tonos de John Fogerty, quien fuese el vocalista y guitarrista fundador de Creedence Clearwater Revival.

Rumbo a la recta final del concierto, sonaron éxitos que llevaron a Los Creedence a la cima de las listas de popularidad y que se han convertido en grandes influencias del rock clásico: Down on the Corner, Lookin’ Out My Back Door, I Heard It Through the Grapevine, Midnight Special (cover de Lead Belly), Bad Moon Rising, Proud Mary, Fortunate Son. Tras un encore, sonó la infaltable Have You Ever Seen the Rain?, canción que los asistentes al Palacio de los Deportes cantaron a unísono, para después despedir a la agrupación con Travelin’ Band, y Up Around the Bend, en lo que fue un gran concierto, lleno de nostalgia y buen rocanrol.