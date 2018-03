César Ureña brilla en “Enemigo íntimo”

El actor hace el papel de un francotirador en la narcoserie y refiere que la gente debe estar informada de la realidad que se vive en el mundo

Arturo Arellano

César Ureña es un talentoso actor, que actualmente destaca en la serie “Enemigo íntimo”, que se transmite por Telemundo; su personaje se llama Yahir Montes y es una participación especial que juega con los protagónicos (Fernanda Castillo/ Raúl Méndez).

De manera, que tiene la posibilidad de deambular y mantenerse vigente en la narcoserie, que según refiere cuenta con un guión muy bien pensado, para informar y no celebrar los actos de delincuencia en el país y en el mundo en general.

En entrevista con DIARIOIMAGEN, el actor ofreció mayores detalles al respecto: “sé que los productores hacen magia, estrenamos y nos ha ido muy bien en raiting, ser parte de este elenco es una bendición. Ya había trabajado con esa producción y en tanto mi personaje es un francotirador que está hecho para matar al protagónico (Alejandro). Es un tipo muy estudiado, lo contratan para asesinar y en esa labor tiene que desenvolverse como médico, policía, agente, entonces, juega con los esquemas caracterizándose, para pasar desapercibido. Se juega con la barba, cabello, canas y cosas que le dan variedad al personaje. Regularmente, no suele casi hablar, de modo que hay que emanar los sentimientos de otra manera”.

Añade: “el personaje tiene diferentes facetas, lo contratan desde Israel, para después vivir en Miami. Tiene una caracterización en su primer aparición, la cual se transforma al llegar a México el personaje, encubriéndose como enfermero, policía, guardia de seguridad, y más, para lograr su cometido. Manejamos armas reales, preparamos coreografías corporales de golpes, entre otro tipo de preparación fisica”. “ En las narcoseries, hay unas que hablan de perfiles que conocemos y son reales, en este caso llenamos los matices muy adecuadamente, le damos a la gente información que ya conocen y quieren ver, pero sin agresividad, justificamos la violencia, no hacemos escenas de sangre o agresivas al espectador, eso, creo que es importante. Siempre es el mensaje final lo que importa, hay morbo, pero hay más realismo”.

Para dejar claro lo anterior, explicó: “creo que a la gente en la actualidad es muy dificil que se le omita lo que pasa en el país y el mundo. Como actores y producciones nos corresponde llevar un buen contenido que acapare la atención, pero tambien darle y señalarle al público lo que está pasando en la sociedad; por ello, hay que figurar personajes que son relevantes. Para entender la psicología del porqué son las cosas, en el caso de mi personaje en esta serie, saber, porque este francotirador está hecho para matar, disparar a una persona sin remordimiento”.

“El personaje trajo mucha enseñanza a mi vida, no soy francotirador, pero entiendes por qué llegan a eso, los entrenan, lo que pasa por su mente y la calidad humana que pueden tener. Me ha enseñado a ver en otra perspectiva las cosas, como actores somos sensibles, amorosos, siempre estamos dando un porqué a las cosas y en este caso no se puede, para mi fue difícil no poder comunicar a la gente lo que sucede dentro de este personaje, sin hablar tanto”.

Finalmente, reconoce: “se que mucha gente no está de acuerdo con este tipo de series, pero son temas que no se pueden pasar por alto y se deben entender, hay que abrir los horizontes y aprendr qué es lo que pasa, encontrar el mensaje, el trasfondo verdadero de una historia”. “Enemigo íntimo” se transmite a las 22:00 horas de lunes a viernes por Telemundo.