170 millones de pesos para la reconstrucción del Complejo Zacatepec del IMSS

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

Prueba de embarazo, que lo detecta un 50% antes que pruebas similares

Sólo 14 de cada 100 pacientes con EPOC son diagnosticados

El director general del IMSS, Tuffic Miguel, demandó acelerar los trabajos para la rehabilitación de los inmuebles que conforman el Complejo Zacatepec del IMSS, luego de las afectaciones que sufrieron tras el sismo del 19 de septiembre. Anunció la inversión total de 170 millones de pesos para la infraestructura del Instituto en este municipio, de los cuales más de 116 millones de pesos se destinarán para la demolición y reconstrucción de la Unidad de Medicina Física y Rehabilitación, el Centro de Seguridad Social y la Subdelegación. El Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 5 tiene una antigüedad de 55 años, por lo que se aprovechará el trabajo de rehabilitación para ampliar y remodelar las áreas de Urgencias, de clasificación de pacientes —conocido como TRIAGE— primer contacto, sala de choque, observación adultos y quirófano, para cual se destinarán 53.6 millones de pesos adicionales. En el hospital se brinda atención a más de 50 mil derechohabientes, en las áreas de consultorios, imagenología y hospitalización. En este hospital se otorgan más de 400 consultas de medicina familiar y de especialidades, 13 consultas dentales, ocho intervenciones quirúrgicas, dos cirugías ambulatorias, tres partos, dos cesáreas, mil 458 estudios de laboratorio y 70 estudios de Rayos X.

****

La planificación familiar es el derecho de toda persona a decidir de manera libre y responsable, sobre el número de hijos y el momento en que los tendrá; así como a recibir información sobre el tema y los servicios necesarios, de acuerdo con IMSS. En México, 66% del total de mujeres de 12 y más años, son madres de familia. Los métodos de planificación familiar pueden ser eficaces cuando se administran debidamente. Hoy en día las mujeres tienen distintas opciones anticonceptivas. Sin embargo, en muchas áreas no se incluyen las pruebas de embarazo como parte de los servicios de planificación familiar habituales. Si las pruebas de embarazo se volvieran mucho más accesibles en los programas de planificación familiar, se disminuirían las altas tasas de mortalidad y morbilidad materna. Ante este panorama y preocupados por la salud de las mujeres mexicanas, Gedeon Richter presentó Postinor Ultra Sensible, la prueba de embarazo más sensible del mercado que detecta el embarazo hasta un 50% antes que pruebas similares. El Dr. Leopoldo Vázquez, director médico de Gedeon Richter México, expresa que las pruebas de embarazo caseras, como Postinor Ultrasensible detecta la hormona del embarazo (hCG) siete días después de haber tenido relaciones sexuales- es una herramienta confiable para que las mujeres puedan tomar decisiones y recibir la atención médica necesaria.

*****

La Secretaría de Salud y el INER, señalan al asma y el EPOC como la cuarta causa de mortalidad en México en 2015. Se estima que un 7.5% de la población mexicana padece asma y que el 80% de los adultos que sufren esta enfermedad manifestaron síntomas antes de los primeros 5 años de vida. Por otro lado, se estima que un 7.9% de los mexicanos son diagnosticados con EPOC y que esta enfermedad es responsable de la mayoría de muertes por enfermedades respiratorias crónicas. Sin embargo, un desafío importante para el sistema de salud es que solo 14 de cada 100 pacientes con EPOC son diagnosticados. Es importante que en el primer nivel de atención sean detectados por lo que AstraZeneca firmó un acuerdo con la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax (para apoyar los esfuerzos de las autoridades de salud por avanzar con el diagnóstico y control de asma y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC).El acuerdo se enmarca en una alianza estratégica con instituciones gubernamentales rectoras en el área de prevención y control de enfermedades respiratorias en México, en apoyo al Plan Nacional de Enfermedades Respiratorias. Este Programa tiene como objetivo establecer e implementar intervenciones dirigidas a mejorar la prevención y el control de enfermedades respiratorias e influenza.

elros05.2000@gmail.com