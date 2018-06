Persecución política

Desde el portal

Ángel Soriano

El mismo esquema de persecución política vigente e inoperante desde hace varias décadas, es el que se ha empleado en el caso del candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, y que lejos de debilitar al oponente, lo fortalece; el ingeniero Manuel J. Clouthier recordaba que como combativo dirigente empresarial fue atacado por el régimen del ex presidente Echeverría “y lo que hizo fue echarse un alacrán en el pecho”.

Clouthier indicaba que si no hubiera enfrentado esa embestida, “no me hubiera lanzado como candidato a gobernador de Sinaloa y como candidato presidencial. El mismo gobierno me fortaleció”. Y ocurrió lo mismo con Andrés Manuel López Obrador, como jefe de gobierno capitalino, se intentó deponerlo y ocurrió lo contrario: salió tan bien fortalecido que hoy por tercera vez busca la Presidencia de México.

Las acusaciones contra el queretano Ricardo Anaya tendrán como consecuencia el mismo resultado: saldrá fortalecido, porque los ciudadanos se inclinan más por la víctima de una poderosa maquinaria que posee todos los recursos para acabar a una persona o transformarla en el mejor, pero que finalmente se impone la razón. Y la fortaleza del líder consiste en resistir los ataques, vengan de donde vengan.

“Sólo muerto”, ha dicho el abogado Diego Fernández de Cevallos, Anaya dejará de ser candidato. Y se tienen las experiencias recientes: Luis Donaldo Colosio o el mismo ingeniero Manuel J. Clouthier. La estrategia del régimen sólo podría funcionar si hay pruebas contundentes sobre los supuestos ilícitos del panista, de lo contrario, lo único que sabe es modelar una nueva figura política en el escenario mexicano.

TURBULENCIAS

Capacidad transformadora de la UAEM

Los beneficios de la Universidad Autónoma del Estado de México están más allá de sus incuestionables méritos académicos, dijo el gobernador Alfredo Del Mazo Maza, al acudir al primer informe de actividades del rector Alfredo Barrera Baca, el pasado sábado 3 en Toluca e indicó que la capacidad transformadora es su valor más importante, pues realiza aportaciones que fortalecen a las familias, las comunidades y la sociedad en su conjunto, por lo cual “defenderla y preservarla es un deber que compartimos las autoridades académicas y este gobierno”. Cada joven que entra a las aulas universitarias es un joven que se aleja del camino fácil y de los peligros de la delincuencia. A su vez, el rector llamó a las autoridades estatales y federales a privilegiar el apoyo a las universidades públicas, bastión de la soberanía nacional y “el mejor lugar donde pueden estar nuestros jóvenes”. Acudieron, entre otros, el secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Jaime Valls Esponda; el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Sergio Medina Peñaloza, y los ex gobernadores, Arturo Montiel Rojas y César Camacho Quiroz, convocó a “apoyar con firmeza a la juventud mexicana” y seguir invirtiendo en educación…El alcalde de la ciudad de Oaxaca, José Antonio Hernández Fraguas, entregó obras de rehabilitación de tubería de drenaje sanitario en la calle 13 de septiembre y de agua potable en la calle de Galeana de la Agencia de San Juan Chapultepec, con inversión de 347 mil 547.89 pesos, y estuvo acompañado de los regidores, Eduardo Reyes Santiago, René de Jesús Martínez Pérez Vasconcelos, del secretario municipal, Marcos Antonio Martínez Guzmán,el Agente Municipal, Axel Igor Guerrero Vigil entre otros funcionarios municipales…Jorge Gaviño dará a conocer el boleto conmemorativo del 59 aniversario del Club Primera Plana de la Ciudad de México, en reconocimiento a la actividad de la organización gremial que dirige José Luis Uribe Ortega…

