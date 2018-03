Rilex sonará “Potente” en México

El músico, cantante y bailarín llega a nuestro país para promover su nuevo disco, y con éste, varias presentaciones

Arturo Arellano

Rilex es un cantante y bailarín urbano que actualmente se encuentra de paso por México, con el fin de promover su música, de la mano de su más reciente disco titulado “Potente”, que ya circula en plataformas digitales con éxito, pues el artista fusiona en su estilo ritmos como rap, reggaetón, trap y hasta electrónica house.

Rilex radica actualmente en Cancún, donde tiene la mayoría de sus presentaciones, tanto en solitario, como bajo su concepto “Latin party”, en el que se acompaña de una extraordinaria producción, no obstante ahora su interés es recorrer gran parte de esta tierra azteca, y por supuesto, la Ciudad de México.

Para ofrecer mayores detalles al respecto, el artista visitó la redacción de DIARIOIMAGEN y en entrevista dijo: “mi estilo es completamente urbano, pero no tengo miedo de fusionarlo, porque lo que amo es la música. Creo que ahora hay progreso en el género, al 99% de las personas les gusta la música latina, en mi caso trato de sobresalir con letras de amor y buen ritmo,s están enfocadas al amor y el romance, directo al corazón.

He tratado de acomodarme al sistema, dando pasos firmes para llegar a un lugar bueno, por eso no sólo me conformo con la música, yo mezclo todo en mi show, de pronto la gente no imagina que el cantante también es bailarín y en este caso yo lo soy, hay mucho fuego, luces, fuerza, humo y un drama espectacular en cada tema. Las coreografías son distintas en cada tema”.

“El concepto completo es ‘Latin party’, fiesta latina, es la compañía completa, es todo un grupo que viene con Rilex, que soy yo como cantante. Pero el show es un elenco completo entre cantantes, bailarines, músicos. Vengo a México a presentar este concepto, estoy promoviendo el CD, pero pronto ya lo estaremos tocando en vivo, tentativamente en mayo”. Mientras tanto, del disco explicó que “vienen 11 temas muy bonitos, de amor para la mujer, pero también otros más sensuales, sin llegar a palabras fuertes, ni groserías. Produzco en Cuba, pero todas las letras son mías, particularmente me gusta que la gente crea en el amor y no sólo eso, sino que crean en su pareja, en la persona que tienen a un lado y todo va a estar bien, sólo tienen que atenderse, amarse y creerse”.

Destacó el tema “En casa de un amigo”, del que comenta “está pegando bien, ya quiero hacer el video y básicamente hablo de que la mujer tiene que creer en su hombre, no solamente pensar que uno está tomando o engañando, no es así. Los hombres a veces necesitamos un espacio para sentarnos junto de un amigo, platicar, ir a los bolos, al billar y refrescar la mente, entre hombres, no necesariamente faltarle al respeto a la pareja”. En si, el estilo musical de los temas el disco dice “es urbano, lo mezclo con lo que hace mover mi cuerpo, como hip hop, house, movimientos latinos, rap y por supuesto reggaetón”.

Finalmente, refiere que de México “he obtenido amistades, gente buena, lugares que me han abierto las puertas en el sentido de poder mostrarme, me considero una persona humilde y me han abrigado muy bien en este país, el público me acepta y me apoya, cuando estoy en el escenario doy todo lo posible, pero ellos también y eso me hace sentir muy bien”. “Potente”, nuevo disco de Rilex ya está disponible para descarga y escucha en las plataformas digitales, mientras que el formato físico se podrá conceguir en sus presentaciones en vivo, que arrancan tentativamente en mayo.