“4 Elementos: Naturaleza Extrema”, ya tiene fecha de estreno

El reality de Televisa reunirá a 32 famosos en un concurso por 2 millones de pesos y el primer reto será lanzado este 19 de marzo por canal 5

Arturo Arellano

4 Elementos: Naturaleza Extrema, será un programa de retos deportivos y resistencia física, a los que serán sometidos 32 famosos divididos en ocho equipos. La emisión será conducida por Montserrat Oliver, quien asegura que pese a que existan otros programas en este formato, ninguno de ellos llega a lo que éste pretende, que es llevar a sus participantes al límite en muchos sentidos, además de los retos físicos, pues a final de cuentas no ganará el más fuerte, sino el más capaz y quien pueda controlar de mejor manera su mente. El programa se transmitirá a partir de este 19 de marzo por canal 5 y será una competencia que durará aproximadamente cuatro meses.

En conferencia de prensa, Frank Schewermann, director de Formatos de Entretenimiento de Televisa y la misma Monsterrat Oliver, ofrecieron detalles al respecto.

De entrada, Oliver dijo: “me toca estar del lado de la conducción porque no me gusta perder, por ello soy la host. Tuve que adelantar algunas de mis cápsulas para el mundial de Rusia, para poder estar en este programa, que la verdad me llamó la atención desde el principio. Pues a pesar de que existen otros programas de retos deportivos, ninguno de esos llega a donde nosotros lo haremos, pondremos a los participantes al límite en todos los sentidos”.

A esto, Schewermann agrega: “sabemos que el mundo de la televisión ya es muy globalizado, hay muchas tendencias y muchas opciones de estos programas de aventura. No somos los primeros, pero tampoco los que están la aire ahora lo son, este tipo de programas ya vienen desde hace años, ‘Survivor’ por ejemplo, que fue la fraquicia original la hicimos en el 2000, hace 18 años y tuvo éxito. Ahora venimos con otra opción dentro de toda esta gama de programas. Creo que si la gente quiere comer pizza, hay muchas pizzerías, unas la ofrecen con pasta gruesa, otras delgada y aquí es lo mismo, la tendencia existe y hay un apetito por este tipo de programas, así que le damos a la gente algo que pueda entretenerla y estamos haciendo un esfuerzo enorme para dar el mejor programa de todos, por eso trajimos productores experimentados y un casting especial”.

“Son 32 personas conocidas en su medio, que además deben ser competitivos, deben estar en buena condición, porque esta es una gran competencia. Hay diferentes tipos de pruebas como las que se ven en programas, como ‘Ninja Warrior’, pero nosotros vamos más allá porque no es un programa unitario, aquí la competencia dura cuatro meses, en los que los participantes están viviendo juntos, conviviendo todo el tiempo, sin celular, sin contacto con el exterior, es una mezcla de Big Brother, con un programa de aventura. Nuestros retos están inspirados en los cuatro elementos, de modo que habrá quien sea bueno en el agua, otros en el aire y demás”, dijo y apuntó que sus escenarios estarán ubicados en la Riviera Maya. “Básicamente recorremos la Península de Yucatán, en Quintana Roo”.

Finalmente, aclaró que si bien “son 8 equipos, 4 personas por cada uno, al llegar a sólo cuatro participantes, la competencia se vuelve indivivual y habrá sólo un ganador, que se llevará alrededor de 2 millones de pesos”. Los equipos están divididos en luchadores, actores, comediantes, fitness, modelos, deportistas, renovados y conductores, entre estos equipos se ubican personajes como Yurem, Brenda Kellerman, Jefferson Kellerman, Lady Shani, Australian Suicide, Isaac Terrazas, Mariana “La Barby” Juárez, Ferdinando Valencia, Jessica Coch, Salvador Zerboni y Estefanía Ahumada. El estreno del programa será el 19 de marzo por canal 5 y se transmitirá de lunes a jueves a las 20:00 horas.