Urge transformar la CDMX en ciudad inteligente: Carpinteyro

Precandidata de Nueva Alianza al gobierno capitalino

Hay que visualizar su funcionamiento para dentro 10 y 50 años, afirma

Alejo Sánchez Cano

Hay que resolver los problemas que actualmente tiene la CDMX y también hay que visualizar su funcionamiento para dentro 10 y 50 años. Así, con ideas de vanguardia, Purificación Carpinteyro Cárdenas, precandidata del Partido Nueva Alianza, piensa gobernar en caso de ganar la elección para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México.

En entrevista, la ex directora de Correos de México, nos comentó que ésta es una oportunidad de oro para cambiar el destino de la capital, ya que “no podemos seguir con los mismos discursos de hace 20 años”.

Experta en tecnologías de la información y comprometida con la educación y el desarrollo sustentable, “Puri”, como la llaman sus amistades, está entusiasmada para no sólo ser competitiva, sino buscar dar la sorpresa en las elecciones del 1 de julio.

ASC. ¿Cuál es tu visión sobre la CDMX?

PCC. Los funcionarios de ahora tienen que pensar en términos de lo que va a suceder dentro de 10 años y más allá. Yo veo a la capital del país como ciudad inteligente, donde se apliquen las tecnologías de la información para solucionar los problemas de inseguridad, creación de empleos, mejora en los servicios públicos, entre otros. Eso es lo que tienen qué hacer. Hay que buscar a los desarrolladores tecnológicos y planear el desarrollo de la ciudad, dando solución, con la ayuda de la tecnología e ideas innovadoras.

Hay que pensar en un gobierno que asegure la cobertura total en servicios de internet, esto como un planteamiento básico para empezar a transformar la CDMX en lo que debe ser una ciudad inteligente.

ASC. ¿Hay condiciones y recursos para aterrizar proyectos de gran alcance tecnológico?

PCC. Hay que echar mano de recursos de organizaciones mundiales. En la presente administración se perdieron recursos de ese tipo, por ejemplo, para el sistema de aguas, por una mala licitación y falta de transparencia, por lo que hay que insistir para alcanzar la meta propuesta. Yo tengo la experiencia y el conocimiento financiero para lograrlo.

La tecnología también puede ayudar a la mejor aplicación y seguimiento de los recursos públicos, para que puntualmente la gente sepa cómo se está gastando o de qué manera impacta en las necesidades citadinas. Ese debe ser otro objetivo de la ciudad de la información inteligente.

En relación a la generación de empleos, creo que se debe capacitar a la gente sobre cómo usar la tecnología de la información. Al principio, los entusiasma y les da esperanza. Luego de seis meses, están capacitados para aplicar sus conocimientos e incorporarse al mercado laboral.

ASC. ¿Cómo está Nueva Alianza en las preferencias ciudadanas y como ves a tus adversarios políticos?

PCC. Reconozco que andamos bajos en las preferencias electorales en la capital, pero esto obedece a que llevo apenas una semana como precandidata y espero muy pronto remontar ese escenario adverso. Hay un 40% de indecisos, y voy por ellos, porque son quienes quieren algo diferente y ya están hartos de los políticos tradicionales.

Claudia Sheinbaum no opina y no hace nada que contradiga el mensaje de su jefe; Alejandra Barrales es una política hábil, pero no ha dejado muestra alguna de que sepa gobernar. Y de Mikel Arriola, es un político verde, le falta crecer, y en todo caso es loable su sacrificio por ganar algunos votos

ASC. ¿Qué opinas de Elba Esther Gordillo?

PCC. Ella y sus familiares están con Morena. Yo estoy con el magisterio y voy por la jefatura del gobierno de la Ciudad de México.