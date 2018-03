En la política, para ser hay que parecer: Meade

Cuestiona ingresos de Anaya

José Antonio Meade Kuribreña, candidato de la coalición Todos por México, afirmó que en la política y, sobre todo, en el servicio público, para ser hay que parecer.

En su cuenta de Twitter, el aspirante presidencial publicó un video en el que explica si ¿Se está haciendo un mal uso de las instituciones en contra de Ricardo Anaya?

“(Ricardo Anaya) ¿Mintió o no en su declaración de 3 de 3?, Sí; La familia, ¿el estilo de vida era consistente con el nivel de ingreso de un funcionario público?, No; ¿Tiene una fundación que solamente construyó un edificio, una fundación dedicada a promover el mayor humanismo?, Sí.

¿Era dueño de una planta industrial?, Sí; ¿Se lo fondeó una facturera?, Sí; ¿Ahí qué tiene que ver?, Nadie”, cuestionó.

En el video donde se ve respondiendo a preguntas de los medios de comunicación, Meade dijo que esos datos son públicos, están acreditados, vienen del propio dicho de Anaya y son constitutivos de una actividad delincuencial, en un caso.

“Y en el otro caso, también, conforme a su propio dicho, no tiene manera de acreditar su modo de vida, no tiene manera de acreditar los ingresos, no deja evidencia de su gestión ¿Eso es preocupante?, Sí, ¿en eso tiene que ver cualquier autoridad?, No”, aseguró.

Dejémonos de esconder atrás de cortinas de humo, no nos hagamos bola, aseveró el candidato de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza.

“¿De qué estamos hechos?, ¿Cómo somos? ¿De qué estamos vividos? ¿Nuestro trabajo explica lo que somos o no?, ¿Nuestra trayectoria es consistente con la forma como vivimos o no?”, cuestionó.

“En mi caso, mi trayectoria lo es; en mi caso, mi patrimonio lo es y yo no me escondo a través de ningún debate ni de ninguna figura para rendir cuentas de absolutamente todo lo que he hecho en mi vida”, aseguró Meade Kuribreña.