Se le reconocerá a Peña Nieto, si garantiza elecciones limpias: AMLO

“Yo le tomo la palabra”

Andrés Manuel López Obrador, candidato a la Presidencia de la coalición Juntos Haremos Historia, celebró que el presidente Enrique Peña Nieto se haya comprometido a no intervenir en el proceso electoral.

“Yo le tomo la palabra, creo que es lo mejor el que se garantice la democracia en el país, yo agregaría que si el presidente Peña Nieto cumple con ese compromiso y se respeta la voluntad de los mexicanos, si las próximas elecciones son limpias, son libres, esto va a ser un asunto que se le va a reconocer al presidente Peña Nieto.

“Va a ser un punto a su favor independientemente de cómo esté ahora en su imagen, independientemente del rechazo que tenga, si él garantiza elecciones limpias y libres se le va a reconocer”, dijo tras un evento de la ANTAD en Guadalajara.

López Obrador apeló a que durante las próximas campañas no haya compra de votos, no se falsifiquen los resultados, ni se utilice al Gobierno, el presupuesto o dinero de procedencia ilícita para beneficiar a candidato o partido alguno, a fin de evitar que se repita el fraude del 2006 y la compra de votos del 2012.

“Le doy el beneficio de la duda (a Peña Nieto) porque es un asunto muy importante el que se respete el voto de los ciudadanos, que no haya fraude electoral”, comentó.

El abanderado de la Coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PES), cuestionó la pretensión de su contrincante panista, Ricardo Anaya, de combatir la corrupción, incluida la que se le compruebe eventualmente a Enrique Peña Nieto.

“Esto es muy extraño de que Anaya esté diciendo que va a meter a la cárcel a Peña, si eran muy amigos, se veían frecuentemente”, recordó.

“Le estoy pidiendo a Anaya que diga cuántas veces vio a Peña en lo oscurito, cuáles fueron los acuerdos que tomaron y por qué ahora se pelean, qué fue lo que sucedió, que nos lo explique, la vida pública tiene que ser más pública. Se pelearon y cuando hay pleitos en la mafia, es de preocuparse”.

Reiteró que él no perseguirá a nadie ni cobrará venganza, y llamó a los candidatos presidenciales a serenarse, no hacerse daño y, sobre todo, no desestabilizar al país, ya que “el horno no está para bollos”.