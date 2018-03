Deslumbra la “Esencia solar” de Adán Jodorowsky

El nuevo disco del cantante incluye colaboraciones con Natalia Lafourcade y León Larregui y lo lanzará en El Plaza Condesa

Asael Grande

El polifacético artista, Adán Jodorowsky, está de regreso en los escenarios con el disco “Esencia solar”, un proyecto más introspectivo, “desnudo y auténtico”, como él mismo lo ha denominado. Es por ello que ya prepara el reencuentro con sus fans mexicanos en lo que será una íntima y especial presentación en El Plaza Condesa el próximo 10 de marzo: “he pasado por una etapa de hacer personajes y de explorar los disfraces, y expresarme a través de personajes, entonces el disco de ‘Adán y Shariff’ fue como un intento para empezar a ser yo mismo

Cuando hice ‘Esencia solar’, fue un momento muy especial en mi vida, todo partió de ese disco, y después hice una película con mi padre, “Poesía sin fin”, donde yo interpreto a mi padre cuando es joven, entonces mi padre siempre me contó horrores de su padre, de su infancia, y tenía ese recuerdo, cuando hice esa película se transformó mi árbol genealógico, fue un cambio radical en mi psique, me fui al desierto, enterré mi pelo en la arena, y renací, y ahí decidí cambiarme de nombre, y llamarme Adán Jodorowsky, y ser quien soy, sin máscaras, en esa transición hice ‘Esencia solar”, en Perú, en Chile, fue un momento de cambio, donde me sentía luminoso”, comentó Jodorowsky.

Con un espíritu renovado, Adán nos presenta un nuevo concepto de la mano de 14 nuevos temas, donde se incluye colaboraciones con Natalia Lafourcade y León Larregui. La presentación oficial de este nuevo material será en El Plaza Condesa. donde convivirán en el mismo escenario los temas de sus pasados personajes: El ídolo, Amador y Adán: “todo el disco ‘Esencia solar’, es una especie de mutación, mi esencia ahora es la presencia, el disco lo hice en un año, estuve metido a fondo en el proyecto, sin parar, yo conocí a León, porque vivía cerca de mi casa, él escribió la letra de ‘Vagabundos de otro mundo’, entró a mi estudio y la grabó; con Natalia fue diferente, yo había participado en su disco de Agustín Lara, y le dije: ‘ahora te toca a ti cantar en mi disco’, pero por tiempo, yo escribí la letra de ‘Vivir con valor’”, agregó Adán, quien comenzó su carrera con la banda punk The Hellboys, con la que realizó más de 150 conciertos. Después decidió emprender su carrera como solista, aunque en aquella primera etapa su desarrollo artístico fue sólo en Europa.

