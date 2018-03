Tessa Ia enviará la última carta de su “Correspondencia”

La actriz y cantante se presentará el 23 de marzo en el Foro Indie Rocks, cerrando la gira de su disco-debut

Arturo Arellano

Tessa Ia es una extraordinaria artista, actriz y cantante, quien ha venido forjando exitosamente su carrera dentro de una vertiente y otra. En esta ocasión le toca cerrar la gira de conciertos que ha venido presentando de la mano e su disco-debut “Correspondencia”, en el que plasmó una serie de temas dedicados a diferentes personas que pasaron por su vida, como una especie de exorcismo, que culmina con su show este 23 de marzo en el Foro Indie Rocks, a donde además de los temas de este disco, presentará algunas canciones nuevas, de lo que sería su siguiente material.

Para dar más detalles al respecto, Tessa concedió una entrevista a DIARIO IMAGEN, en la que de entrada comentó. “Ha sido un recorrido de puro aprendizaje con este disco, experiencias nuevas en la gira de conciertos, que para mí fue lo más grato, poder llevar mi disco a diferentes ciudades, que se hizo a partir de junio del año pasado.

A final de cuentas, lo que yo quiero es tocar, que la gente se abra a mi propuesta y bueno con el concierto de Foro Indie se cierra este ciclo de ‘Correspondencia’, que me ha dado tanto y me dejó ver un mundo que yo no conocía”.

De su show, señala: “un concierto debe ser toda una experiencia, que mueve todos tus sentidos, justo lo que yo quiero hacer, es ir un paso más allá de lo que ya hice antes. Tengo un invitado especial, cosa que no había hecho antes.

“El concierto lo va a abrir Salvador y el Unicornio, contaré con visuales del mismo artista que hace los visuales de Vive Latino, inclinados al cierre de mi disco-debut. Todo está bien planeado, será algo especial y diferente, incluyendo temas que serán parte de la nueva producción”.

Sobre “Correspondencia”, recordó: “cuando escribí las canciones de este disco, yo no tenía expectativas, no lo hice pensando en que saldría un disco, porque son canciones que hice en mi casa, por amor a crear. Me acuerdo que al principio no me importaba si le gustaba a la gente, era algo que hacía por mí misma, para sacar demonios y decir las cosas que tenía qué decir.

Cada canción de ese disco es para una persona diferente, gente que pasó por mi vida, con la que me relacioné y que sentí la necesidad de escribirles una carta. Al final, el aprendizaje mayor es que después de brincar de una persona a otra en cada canción, me di cuenta de que la única correspondencia que yo necesitaba era conmigo misma, aprender a quererme yo misma, para poder querer a los demás”.

“Ya tengo todos los temas para un nuevo disco, falta producirlos, de hecho, algunos los voy a tocar en Indie Rocks. En el primer disco los productores me ayudaron a darle forma a las canciones, pero ahora ya escribo desde una conciencia más grande de lo que estoy haciendo, me gustan más, he dado un paso hacia delante, a poder materializar lo que quiero crear con mayor exactitud. Las nuevas cnciones no son para una persona específica, pero marcan un renacimiento, la vida es breve, de manera que hay que saber vivirla bien”.

Como mujer dentro de la industria musical refiere: “es irónico que sea una industria misógina y machista, cuando las personas que encabezan la escena musical actual son mujeres, Natalia Lafourcade, Ximena Sariñana, Julieta Venegas, Carla Morrison, a quienes admiro. La responsabilidad más grande que tenemos es ser nosotras mismas y dar lo mejor, esa es la muestra feminista más contundente que puedes hacer”.

En el tema de su carrera como actriz refirió: “no la dejaré, todo trato de llevarlo a la par. Elijo mis proyectos poco a poquito, para que mi corazón esté entregado a cada cosa que haré”.

El concierto de Tessa se realizará el 23 de marzo en el Foro Indie Rocks a las 21:00 horas y los boletos están disponibles a través del sistema Boletia y en todas su redes sociales.