“A oscuras me da risa”, lista para divertir a las familias mexicanas

La puesta en escena que escribió el fallecido Luis Ernesto Cano, se presentará en el Centro Cultural Teatro 2, a partir del 9 de marzo

Asael Grande

A partir del 9 de marzo, las familias mexicanas podrán reír a carcajadas con “A oscuras me da risa”, la puesta en escena que escribió el fallecido Luis Ernesto Cano, y que ahora, bajo la dirección de Daniel Chávez y Ariel Miramontes, “Albertano”, y con un elenco conformado por el mismo “Albertano”, Daniel Bisogno, Raquel Bigorra, Armando Araiza, Benito Castro, Wendy Braga y José Luis Guarneros, llegará al escenario del CCT2, a partir del 9 de marzo.

En conferencia de prensa, el elenco dio detalles de esta obra, que ahora llega renovada, y con nuevos chistes, y nueva escenografía: “me da gusto de que me hayan invitado a participar en esta obra, el hecho de regresar a los escenarios, y en un teatro mexicano, y regresar con Alejandro Gou, con esta comedia familiar, es muy divertida, estamos afinando los últimos detalles, estoy muy contento”, dijo Armando Araiza.

“A oscuras me da risa” está actualizada, ahora hay un personaje nuevo, que es la resurrección, que está maravillosa, ya verán qué personaje, la obra tiene chistes de la época actual, tenemos una casa inteligente de la obra”, agregó el conductor Daniel Bisogno.

Por su parte, “Albertano”, dijo, con su peculiar estilo de voz, que “la estructura de Luis Ernesto Cano se quedó intacta, lo que hicimos fue ‘contemporaneizarla’, porque sí, cuando se estrenó tenía un humor muy particular de esa época, y hay que hacerla a la vanguardia, y con chistes de lo que se ríe ahora la gente, el escenario es una casa muy nice, estamos ubicados en Lomas Tower Country, en el penthouse; la obra no es política, le apostamos un poco a la comedia de situación, y es una comedia costumbrista, no es una obra de albures, ni de doble sentido, es una comedia de situaciones, para toda la familia mexicana, la historia está muy bien escrita, es una obra que también hizo Alejandro Suárez y Los Mascabrothers”.

Finalmente, en entrevista con DIARIO IMAGEN, la actriz Wendy Braga, dijo: “estoy muy contenta de poder continuar con teatro, vengo de hacer “Bajo terapia”, tomé un break de un mes, y arranco ahora con esto, no pensaba hacer teatro este año, pero es una cuestión que la vida me puso enfrente, estoy contenta de poder seguir trabajando con “Albertano”, con quien estuve en “Nosotros los guapos”, y con todos mis compañeros, en general, trabajo con gente muy profesional, es la primera vez que trabajo con Alejandro Gou, y es como un halago que me haya llamado, esta obra es otro tipo de comedia, mucho más relajada, mi personaje lo amo tanto, es un deleite poder estar en escena”, dijo la actriz, quien participó la película “Cofradía”, y está en “Pequeños gigantes” en la conducción digital. “A oscuras me da risa” ofrecerá funciones los viernes a las 19:00 y 21:30 horas, sábados 17:30 y 20:30 horas y domingos 17:00 y 19:30 horas y los boletos tienen un costo de VIP $900, orquesta $700 y preferente $500. Adolescentes y adultos.