AMLO niega que busque reelegirse, si gana elección

Dice que trabajará 16 horas diarias

Garantiza total certidumbre para inversión nacional y foránea

El candidato a la Presidencia de la República por la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que, de ganar las elecciones, no buscaría la reelección, por lo que aprovecharía el periodo presidencial de seis años “para hacerlo rendir como si fueran 12”.

“No vamos a perder tiempo. No se puede perder el impulso. Son nada más seis años. Yo no me voy a reelegir y tenemos que hacer que nos rinda ese tiempo.

Vamos a hacer 12 años en seis y vamos a trabajar 16 horas diarias”, argumentó. Durante su participación en la Real Estate Show, organizado por la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), López Obrador garantizó total certidumbre para la inversión nacional y extranjera en caso de llegar a la Presidencia de La República.

“Vamos a trabajar conjuntamente. No van a tener ningún problema. Habrá garantías para la inversión pública y privada, tanto nacional como extranjera”, aseguró.

En lo referente a las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), expuso que el camino para continuar es el diálogo y el cabildeo en todos los niveles.

“Es mucho mejor el diálogo, buscar el entendimiento que la confrontación. Espero que haya acuerdos y cooperación.

Hay que sentarse, hablar, convencer y persuadir de una relación respetuosa”.

Pide no comprometer bienes de la nación

En otro tema, López Obrador, pidió no comprometer los bienes de la nación.

Consultado sobre la venta de un terreno de la Sedena de 125 hectáreas para una nueva zona habitacional y comercial en el área de Santa Fe, el tabasqueño pidió esperar.

“Falta poco ya, tres meses y días, vamos a pedir que ya se termine con las privatizaciones, que no se comprometan bienes de la nación”.

“Para entonces también va a entrar Claudia (Sheinbaum, aspirante a jefa de gobierno) que es una mujer honesta y que conoce muy bien los problemas de la ciudad. Vamos a tener ahí una garantía”.

Por su parte, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) estimó que el terreno de 125 hectáreas debe tener la debida planeación y sustentabilidad.

“Sería bueno desarrollar una zona siempre y cuando se desarrolle con un criterio lógico de integración a la ciudad, que no esté sobredensificado, que no se comprometa la sustentabilidad.

“Todo lo que se pueda hacer bien planeado es bueno para la ciudad. Lo que se hace mal planeado es malo para la Ciudad”, consideró Salvador Daniel Kabbaz, presidente de la ADI.

“Sé que la Sedena tuvo o tiene la intención de vender esos terrenos, no conocemos cuál es el plan integral, no conocemos cuál es el planteamiento en términos de su planeación urbana; pero, dependiendo de cuál sea su planteamiento podrá ser bueno o malo”, dijo el directivo, anfitrión de una pasarela de candidatos.