Cartera Vive Latino, lista para tus compras

El festival se pone a la vanguardia con una manera más práctica de adquirir souvenirs, bebidas y comida dentro del evento, los días 17 y 18 de marzo en el Foro Sol

Una edición más se avecina del festival más importante de Latinoamérica e Iberoamérica, Vive Latino, que este 2018 realizará su decimonovena edición, y que contará con un gran line up, que va desde Gorillaz, Morrissey, Queens of the Stone Age, pasando por Molotov, Fito Páez, Residente, Panteón Rococó y un sinnúmero de propuestas que ahondan en el rock, ska, experimental, fusión, indie, metal y más.

Vive Latino se moderniza y se pone a la vanguardia de los festivales más importantes del mundo, pues para esta ocasión se implementará el sistema cashless con Cartera Vive Latino, un brazalete que se colocarán los asistentes en la muñeca para tener una rápida, segura y práctica forma de realizar sus compras.

Cartera VL, será la única forma de pago para alimentos, bebidas y merchandising oficial. Para esto, se contará con toda la infraestructura y tecnología de primer nivel para que los asistentes pasen un festival sin preocupaciones, haciendo sus transacciones más rápido y disfrutando de mucha música. El funcionamiento de Cartera VL es muy fácil, llegando al evento sólo debes recoger tu pulsera, posteriormente cargarle dinero y enseguida podrás darle uso comprando dentro del Foro Sol. Cabe destacar, si asistes ambos días al festival, el mismo brazalete de Cartera VL te servirá para sábado y domingo.

Lo único que podrás pagar con efectivo dentro del festival será la vendimia: zonas de Mercadillo, Tianguis Cultural del Chopo y Disqueras Independientes. En caso de que te quede saldo en tu Cartera VL, podrás pedir tu reembolso dentro festival, para esto tendrás que acudir a cualquiera de los 10 puestos de recarga, que estarán habilitados en puntos estratégicos dentro del Foro Sol y que contarán con múltiples cajeros. Los puntos de recarga estarán funcionando hasta las 02:00 horas del lunes 19 de marzo.

Si no pudiste pedir tu reembolso durante el festival, tendrás la oportunidad de realizarlo a través del siguiente link: http://www.vivelatino.com.mx/reembolso-vl18 a partir de las 11:00 horas del miércoles 21 de marzo hasta las 20:00 horas del viernes 23 de marzo.

Es así que Vive Latino se pone a la vanguardia de los festivales más importantes del mundo y para esta nueva edición, número 19, contará con la forma más eficaz, sencilla y relajada de hacer tus pagos, el sistema Cartera VL. Para más información puedes entrar a Cartera VL https://www.youtube.com/watch?v=OG1UKYbMcII. Y ahora sí, todo está más que listo para que los próximos 17 y 18 de marzo el Foro Sol sea el punto de reunión para miles de amantes del rock en español y sus distintas vertientes, que sin duda ofrecerán lo mejor de sus repertorios para deleite d elos miles de fanáticos que abarrotarán cada uno de los escenario subicados en este tradicional espacio dedicado a la cultura musical cada año.