Erasmo Catarino se pone “Cursi”

”El Conde de Xalpatláhuac” lanza el primer sencillo, de lo que sería su nueva producción discográfica

Asael Grande

Orgulloso de sus raíces, se ha ganado a pulso un lugar en el corazón de la gente, convirtiéndose a lo largo de 13 años de trayectoria, en una de las figuras más queridas de México, Centroamérica y el área latina de Estados Unidos.

Oriundo de la región de La Montaña de Guerrero, maestro rural (además del español habla náhuatl con fluidez), dejó todo para venir a la Ciudad de México en 2005 e imponerse ante miles de concursantes en el entonces exitoso certamen televisivo “La Academia”, que registraba enormes niveles de rating en aquellas primeras temporadas.

Tras meses de lucha y superar diversos prejuicios sociales y hasta raciales, Erasmo Catarino se convirtió en el indiscutible de la cuarta generación de “La Academia”, desde entonces, no ha dejado la música de lado, y este 2018 lanza el sencillo “El cursi”, donde el cantante expresa sus sentimientos y dedica a sus fans este hermoso tema:

“Yo ganaba 2,500 pesos al estar frente a un grupo como docente, me hizo trabajar en comunidades rurales, enseñaba náhuatl, hoy estoy en los escenarios, y es maravilloso, es algo que no creí llegar alcanzarlo a los 28 años, creo que fue para bien, mientras estuve frente al grupo di lo mejor, y hoy que estoy en la música, también doy el ciento por ciento, creo que sería ser irresponsable estar combinando las dos partes, en la música está valiendo la pena, es un sueño del cual estoy agradecido totalmente, el haber estado en un programa como “La Academia”, le estoy agradecido a todas esas personas.

“Hoy como cantante, soy muy aterrizado, porque de repente se puede acabar”, dijo el cantante, mejor conocido como “El Conde de Xalpatláhuac”, quien conquistó el corazón de muchos espectadores, logrando ganar el reality show, y dejando en segundo lugar a la famosa Yuridia.

Hasta la fecha, Erasmo cuenta con más de cinco álbumes en solitario, y ha participado haciendo duetos para producciones de otros artistas; asimismo, ha incursionado como compositor en diversas ocasiones:

“Tuve oportunidad de conocer a Joan Sebastian, y algunas veces le pedí su opinión, fueron muy productivas, me ayudaron bastante, de ahí fue cuando empecé a creer en mí como compositor, todos tenemos ese lado romántico para poder escribir, poco a poco he ido aprendiendo, el disco pasado fue de temas inéditos, seis temas fueron míos, y en este disco, vienen tres o cuatro temas míos, y espero que la gente que me ha apoyado, siga la música de Erasmo”, finalizó el cantante, quien adelantó que su próximo disco, incluirá temas románticos, de mariachi, entre otros géneros musicales.