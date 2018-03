El glaucoma provoca pérdida de la visión y ceguera

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

Hasta ahora se han reportado 2,666 casos de influenza

Aumenta el cáncer de piel por sobreexposición solar

En el marco del Día Internacional del Glaucoma, que se celebrará el 12 de marzo, médicos especialistas del Colegio Mexicano de Glaucoma hacen un llamado a la población para prevenir la ceguera causada por esta enfermedad. La solución es la detección oportuna. El oftalmólogo lo diagnostica con una sola revisión. El glaucoma es un grupo de enfermedades crónicas e irreversibles que dañan el nervio óptico del ojo, que provoca pérdida de la visión y ceguera. Esta condición puede afectar especialmente a personas mayores de 40 años. La Dra. Laura Ramírez, presidenta del Colegio Mexicano de Glaucoma, destaca que a diferencia de la catarata, que sí se puede tratar y operar, el glaucoma es irreversible. El principal problema es que no tiene síntomas y no causa dolor, por lo que el paciente no lo percibe hasta que ya se encuentra en un estado crítico. Por su parte, el Dr. Curt Hartleben, jefe de Servicio de Glaucoma del Hospital Conde de Valenciana, asevera que más del 50% de las personas que viven con esta enfermedad no lo saben. Asimismo, la Dra. Leticia Plaza, miembro del Colegio Mexicano de Glaucoma, expresa que hasta el momento el padecimiento no tiene cura; sin embargo, si se diagnostica a tiempo es posible controlar su progresión. Actualmente, gracias al apoyo de la industria farmacéutica, se han implementado diversos tratamientos médicos que permiten mejorar la calidad de vida de las personas que lo padecen. Inicialmente se recomienda el uso de gotas oculares que disminuyen la presión intraocular; posteriormente, si el paciente lo requiere se acude a un tratamiento mínimo invasivo con láser, o si ya se encuentra en etapas muy avanzadas se sugiere un método quirúrgico.

*****

El Dr. Arturo Galindo Fraga, subdirector de Epidemiología Hospitalaria del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, sugiere estar atentos tras la alta incidencia de influenza en Australia y Estados Unidos En este país, de octubre de 2017 a febrero de 2018, se registraron cerca de 25 mil casos positivos de influenza. Australia, entre abril y septiembre, vivió la peor temporada de influenza en una década, con más de 750 muertes y 170 mil casos. En cuanto a México, la Dirección General de Epidemiología refirió que hasta la penúltima semana de febrero se reportaron 2,666 casos positivos. La cepa A(H3N2) es la de mayor incidencia con casi 2 mil y las entidades mas afectadas son: Ciudad de México, Estado de México, Querétaro, Coahuila, y Tlaxcala. Por su parte el Dr. Rodrigo Romero Feregrino, secretario de la Asociación Mexicana de Vacunología, señaló que estamos a tiempo de prevenirla y la única manera de hacerlo es por medio de la vacunación anual. Lo ideal es vacunarse antes del inicio de la temporada entre octubre y diciembre, pero como aún en esta época del año, se presentan casos, la única forma es la vacunación que sirve para generar defensas o anticuerpos que permiten prevenir su desarrollo. Todas las vacunas contra la influenza aprobadas por la Cofepris han demostrado ser seguras y eficaces.

*****

Aumenta la incidencia de cáncer de piel en personas menores de 40 años a causa de la sobreexposición solar sin protección. Sólo uno de cada 10 mexicanos utiliza protector solar diariamente. La radiación ultravioleta es el principal desencadenante del cáncer de piel. Cada año se diagnostican 130 mil cosas de neoplasias por melomas. Ante esta problemática, la Fundación Mexicana para la Dermatología anuncia que el domingo 11 de marzo se realizará una jornada informativa gratuita de como cuidarse de los rayos ultravioleta. Estarán ubicados, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, en la Glorieta de la Palma en Paseo de la Reforma, en el marco del Día Mundial de la Fotoprotección. La doctora Gladys León Dorantes, directora de la Fundación, expresó que si bien los rayos solares son benéficos para la síntesis de la vitamina D y para fijar el calcio en los huesos, la radiación solar es suficiente de 5 a 10 minutos tres veces por semana. La moda de usar camas solares para broncearse es mortal. No se deben hacer actividades al aire libre entre las 10:00 y las 16:00 horas, aunque esté nublado y siempre usar protector solar y ponérselo varias veces al día.

elros05.2000@gmail.com