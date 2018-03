La voz de la mujer en el mundo

Segunda vuelta

Luis Muñoz

Ayer 8 de marzo la voz de la mujer resonó en todo el mundo durante una ola de manifestaciones en demanda de igualdad, respeto a sus derechos, que cese la discriminación en su contra, el maltrato y la exclusión de que son objeto.

En Australia, Pakistán, Filipinas, Bielorrusia, Corea del Sur, Arabia Saudita, China, Bangladesh, Nepal, India, Vietnam, Ucrania y México, entre muchas naciones, se celebró el Día Internacional de la Mujer.

En este contexto, cabe señalar que hay países donde la mujer, por el simple hecho de serlo, tiene que luchar contra barreras e injusticias sociales como el matrimonio forzado, el veto en la política o la desigualdad salarial, entre otros obstáculos.

Cristina González decía, con base en datos y cifras del informe del World Economic Forum 2017 (WEF) sobre la Brecha Global de Género, el cual ha analizado la economía, la educación, la política y la sanidad de 145 países del mundo, que las naciones con la peor puntuación en cuanto a igualdad de género son: Egipto, Mali, Líbano, Marruecos, Jordania, Irán, Chad, Siria, Pakistán y Yemen.

De estos países, en el ámbito salarial, es Irán donde la mujer gana hasta 75% menos que los hombres por el mismo trabajo. En tanto que ellos obtienen una media de 21 mil euros al año, ellas tan sólo reciben 4 mil euros anuales.

En Yemen, por ejemplo, que se sitúa en el último puesto del ranking del informe, convirtiéndose así en el país con la brecha de género más amplia que existe, las oportunidades de trabajo, la educación, la salud y la supervivencia obtienen los peores criterios.

Aquí en Yemen, país del Oriente Medio, con una población total cercana a los 29 millones de habitantes, no hay ninguna mujer que participe en el Parlamento.

Pero, sin duda, lo que más conmueve a la comunidad mundial es el hecho de que el 17% de las niñas entre los 15 y 19 años son forzadas a contraer matrimonio y el 38% de ellas sufren mutilación genital. Las mujeres dependen de los hombres para vivir, pues necesitan su permiso para realizar prácticamente cualquier cosa: salir a la calle, ir a la universidad, sacarse el pasaporte, etcétera.

LEJOS DE LA IGUALDAD DE GÉNERO

Un artículo publicado por la Revista mexicana de ciencias políticas y sociales, aborda la problemática que padece la mujer mexicana, especialmente por la situación de inequidad que enfrenta en diversos ámbitos de la sociedad.

No puede desconocerse que se han registrado grandes avances en esta materia, pero tampoco puede negarse que estamos muy lejos como sociedad de alcanzar una verdadera igualdad de género. Reconoce que, incluso, se registran retrocesos en algunos temas relevantes como el de la atención a la salud, cuando se legisla en contra del respeto a las decisiones en torno a su cuerpo, o en la persistencia de las múltiples formas de violencia ejercida contra ellas.

Luego destaca los avances registrados en el reconocimiento de los derechos de las mujeres y aborda las situaciones de desventaja que viven las mujeres mexicanas en la actividad productiva, en la salud, en la seguridad social, en la educación, en la pobreza, en la vida política y en la lamentable violencia que sigue ejerciéndose contra ellas.

CRÉDITOS A LA MUJER EN SU DÍA

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Fondo de Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE) anunció el otorgamiento de más de 229 mil créditos por un monto superior a los 110 mil millones de pesos para mujeres durante la presente administración; el 54% de los créditos colocados en este sexenio han sido en beneficio de maestras, doctoras, enfermeras, magistradas y policías, entre otras, ello en concordancia con la estrategia transversal de perspectiva de género que implementa el Gobierno federal.

FOVISSSTE explicó que en lo que va del 2018 ya se han otorgado 13 mil 295 créditos para mujeres, lo que representa el 59% de los financiamientos, de los cuales 4 mil 585 son para madres jefas de familia.

Cabe destacar que el organismo se unió a la campaña He for She de la ONU, la cual tiene por objetivo promover la participación y el compromiso de los hombres para emprender acciones contra todas las formas de violencia y discriminación hacia las mujeres.

AGENTES DE CAMBIO SOCIAL

El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Cámara de Diputados, Jesús Almanza Ontiveros, aseguró que las mujeres, a lo largo de la historia, y a través de la movilización y la organización han logrado impulsar su derecho a decir no. “No a ser un objeto de ornamento, no a la violencia, no a la discriminación, no a ser moneda de cambio”.

Almanza consideró además que en su día, se les debe reconocer que han sido agentes de cambio social, económico y cultural; mujeres valientes que lucharon por el reconocimiento de la igualdad y equidad.

Hizo hincapié en que “la mejor medida para el avance, progreso y modernidad de los pueblos no se determina por el desarrollo científico y tecnológico, sino por la capacidad crítica y autocrítica de los habitantes, así como la libertad, igualdad y derechos humanos que se les reconozca a las mujeres, a través del acceso a oportunidades de trabajo, crecimiento intelectual, artístico y la participación política”.

