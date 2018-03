J Balvin regresará a México con “Vibras tour”

El reggaetonero vuelve a sus orígenes y se presentará el 26 de mayo en la Arena Ciudad de México

Arturo Arellano

Luego de triunfar con dos llenos absolutos en el Auditorio Nacional, el reggaetonerto J Balvin regresará a México, ahora con el interés de conquistar un escenario más grande: la Arena Ciudad de México, donde se presentará como parte de su gira de conciertos “Vibras tour” y a donde llevará sus éxitos, pero también un regreso a sus orígenes y bases musicales. Asimismo, se dará oportunidad de tocar en vivo sus más recientes sencillos “Ahora” y “Machika”, con los que ha logrado posicionarse en los primeros lugares de popularidad.

En conferencia de prensa, el colombiano se dijo agradecido co la gente y comprometido con ofrecer los mejores espectáculos y música. “La de la Arena CDMX es una fecha muy importante, porque es un lugar más grande, incluso juntando los dos sold out del Auditorio Nacional.

Estamos listos para dar un excelente show bajo el concepto de la gira “Vibras”. La gente vera un show diferente a lo que pasó en Auditorio, tanto la selección de canciones como la parte visual y es que “Vibras”, es con la idea justamente de llevar esa buena onda a las personas, siempre la vibra debe a ser positiva, hay que dejar felicidad y armonía en la gente, pueden estar seguros de que siempre la van a pasar bien. Con el favor de Dios tendremos invitados sorpresa, la idea es que sea un concierto histórico de reggaetón en la Arena y lo vamos a grabar.

Añadió que el reggatón como género “tiene un gran valor histórico, desde que asumes que es un género que empezó en los barrios de Puerto Rico y Panamá, con gente que no tenía otra opción que la violencia o la delincuencia, pero que encontraron en la música una salvación y se reivindicaron con la sociedad. Nosotros somos ejemplo de trabajo, disciplina y buena vibra, de que si se puede salir adelante y cumplir sueños, aunque parezcan imposibles, nada lo es y aquí estoy yo como ejemplo, otros artistas como Nicky Jam”. En ese mismo tenor refirió que “hay historias muy bonitas como la de Nicky, que de hecho va a ser una serie próximamente, hay que apoyarla, es una historia que vale la pena ver, yo ya estoy ansioso por que se estrene”.

En el tema de la polémica que levantó un género como el reggaetón en sus inicios explicó que “creo que está claro que las mujeres son las que más les gusta el reggaetón, son felices escuchando y bailando nuestra música. Ahora las letras han evolucionado y todo es puro amor a la mujer” y destaca que “con mis nuevos temas quise regresar a las raíces del reggaetón puro, es el J Balvin clásico con ese con el que la gente se conectó y no les puedo fallar. Tengo actitud pero no sé si eso sea sensualidad”. Finalmente, envió un mensaje a todos los jóvenes que han encontrado en su música su salida a la depresión, como la que el sufrió hace tiempo. “La invitación a que no se sientan solos ni locos, que sepan que no se puede comparar una tristeza con la depresión, la depresión es algo en el cerebro, así que busquen ayuda. Hay mitos respecto a los psiquiatras, pero el cerebro es un órgano como cualquier otro y debe ser atendido también”. Adelantó por otra parte que cantará a dueto con Liam Payne un tema que será parte del nuevo disco del británico y de ello refirió. “No tiene que haber línea entre latinos, norteamericanos o de ninguna región del mundo, eso ya está pasando con la música y las artes, se están rompiendo las barreras”.