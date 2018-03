Ninguna relación de complicidad con nadie: López Obrador

Anuncia que sólo participará en debates del INE

Andrés Manuel López Obrador descartó tener un “pacto de impunidad” con el PRI y con el presidente Enrique Peña Nieto rumbo a los comicios de julio entrante, al asegurar que “a la mafia del poder” le conviene que gane el panista Ricardo Anaya.

“No establezco relaciones de complicidad con nadie, yo no soy como (Carlos) Salinas de Gortari o como Diego (Fernández de Cevallos), o como (Vicente) Fox, o (Felipe) Calderón o como (Ricardo) Anaya”, enfatizó.

Luego de reunirse con militantes de Morena de San Luis Potosí, el candidato a la Presidencia de la coalición Juntos Haremos Historia dijo que aunque Peña Nieto “no tiene buena fama”, se le reconocerá si cumple con su palabra de no intervenir en el proceso electoral, “pues va a ser un punto a su favor”.

López Obrador no descartó un fraude en su contra, pero consideró que sería muy difícil concretarlo porque, dijo, tiene 20 puntos de ventaja en las encuestas, que representan 10 millones de ciudadanos.

“No van a poder con el fraude, no van a poder hacer el fraude porque es mucha la gente que está apoyando, son millones, si estamos hablando de 20 puntos arriba, son más de 10 millones de ventaja, 10 millones de ciudadanos, o sea, de ventaja, a favor, es muchísimo.

“No lo descarto porque, ¿cuándo no ha habido fraude en la historia de México? Siempre desgraciadamente han habido fraudes electorales, no es que yo lo esté inventando, a lo mejor lo que dije en Acapulco para un extranjero le caería de sorpresa”.

López Obrador advirtió que no participará en ningún debate adicional a los programados por el INE, ya que sus contrincantes sólo quieren “echarle montón”.

“No, no, no; nosotros ya vamos a estar en los tres debates porque nos van a querer dañar, van a querer echarnos montón porque piensan que así van a remontar su desventaja. Ellos están muy atrás, no quiero presumir, pero ya vamos cerca de 20 puntos de ventaja del segundo lugar que se lo están peleando Meade y Anaya”.

El tabasqueño dijo que no cambiará de parecer después de que el Tribunal Electoral revocó la prohibición del INE de que los candidatos tuvieran debates en este periodo de intercampaña.

Dijo que a diferencia de sus contrincantes “que no visitan los pueblos, que no les da el sol”, él está visitando los pueblos y los 300 distritos electorales federales.

El abanderado presidencial de la coalición Morena-PT-PES recalcó que Meade y Anaya “pueden ir sin problema a debatir en los medios” pero él no irá porque “nosotros no nos tenemos que enfrentar a ellos porque nos van a echar montón”.

Por lo que señaló que está en espera de que las autoridades electorales le aclaren las reglas de los tres debates oficiales “para decirles ese día en el debate ‘no sean montoneros’ ¿cuántos son? Como cinco, vénganse de cinco en cinco”.