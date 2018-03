Vicky López plasma sus huellas en Plaza de las Estrellas

La conductora de televisión y publirrelacionista de espectáculos fue acompañanda por Paco Lalas y Juan Vidal, como padrinos de lujo

Arturo Arellano

Como es tradición de cada viernes, Galerías Plaza de las Estrellas reconoce a lo más destacado de diferentes gremios, como el deporte, la ciencia y la salud, y en este caso, los espectáculos, pues si bien siempre se entregan premios y galardones a los artistas, en esta ocasión los anfitriones de la plaza se han permitido reconocer a quienes están detrás de ellos, los publirrelacionistas.

Hace una semana habian reconocido a Hugo Mejuto y ahora tocó el turno a la conductora de televisión y publirrelacionista de espectáculos, Vicky López, quien además fue acompañanda por Paco Lalas y Juan Vidal, como padrinos de lujo.

La ceremonia fue conducida, como siempre, por Edoardo Narváez, quien se dijo identificado con la galardonada, “porque conozco el trabajo de la gente detrás de los espectáculos, lo difícil y sacrificado que es.

Vicky es una colega que siempre está trabajando, es una mujer profesional y merece toda nuestra admiración y respeto. Ser periodista no es fácil y Vicky López, como muchas otras mujeres, lo hacen impecablemente; en este mes de la mujer queremos darle el reconocimiento de plasmar sus huellas para quedar inmortalizada en nuestra plaza”.

Así, se dio paso a que la publirrelacionista plasmara sus huellas, en medio de una gran emoción y el aplauso de su familia, compañeros de trabajo y medios de comunicación que le acompañaron a la ceremonia. “Este reconocimiento está dedicado a mis compañeros de los medios, que siempre están apoyándome, a los fotógrafos, en este caso de manera especial, porque pocas veces se les reconoce su labor”.

Posteriormente, entre lágrimas agregó: también dijo que el privilegio de plasmar sus huellas lo dedicaba a su abuela, quien fue un pilar en su formación personal y profesional.

Paco Lalas, por su parte le refirió: “ella es una mujer trabajadora, desde que la conozco lo tengo claro, ahora estamos en Teatro en Corto y por eso estoy aquí con ella, porque me sorprende, es una mujer apasionada con su trabajo, profesional y muy humana, que esto último es lo más importante, su sencillez y buen trato con los medios.

Creo eso está aquí, reflejado con la convocatoria que ha logrado con la presencia de tantos medios de comunicación para recnocerla y cubrir esta ceremonia.

Felicidades Vicky, por ser la “gran mujer que eres”. En tanto, Juan Vidal se limitó a felicitarle y a complacer a todas las damas presentes con un provocativo baile.

Al término de la ceremonia, Vicky platicó con DIARIOIMAGEN: “son 16 años en los que he hecho de todo, pasando por diferentes fuentes, como televisión, radio, prensa escrita, digital, he tenido mi programa de televisión, soy conductora y a la vez organizo eventos y a la par llevo las relaciones públicas de diferentes artistas y trato de estar siempre vigente, porque si no haces de todo en este medio, te come”, en ese mismo tenor agrega que “hay que estar pendientes de lo que el mundo necesita, de lo que el público exige, no es lo mismo hace 16 años cuando empecé, que ahora con redes sociales, en que las notas ya son efímeras, antes salía una noticia y el escándalo duraba toda la semana, ahora ya no, ya es aburrido”.

“El reto más grande en el medio es tener chamba, de repente puedes estar en un programa muy a gusto, a cuadro y al día siguiente, te avisan que se acaba. Un día estás y al otro no, por eso es recomendable tener varios trabajos para no quedarte ahí en el limbo, yo creo que siempre hay que buscarle”. Y justamente en el tema de trabajo nos adelantó que “continúo como conductora en ‘Todo para la mujer’, con Maxine Woodside y Shanik Berman, llevo las relaciones públicas de diferentes productores, de artistas, como Lucía Méndez, Laura Zapata, Silvia Pasquel, Teatro en Corto, siempre estoy activa”.