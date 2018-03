“Juana in a million” se estrena con éxito

La puesta en escena se presenta con funciones hasta el 15 de abril en el Teatro Orientación

“Juana in a million” es una puesta en escena de la actriz mexicana Vicky Araico y el creador de origen israelí y nacionalidad inglesa, Nir Paldi.

La historia sigue el viaje de Juana Gómez Castillo durante sus primeros dos meses como una inmigrante ilegal en Londres.

Los encuentros que tiene en tierra extranjera darán forma inesperada a su identidad como mujer y como mexicana.

Las circunstancias la obligarán a revalorar el violento pasado y trágico presente de su país.

En su función de estreno, el elenco y producción contaron con Estela Leñero (dramaturga y periodista), Álvaro Cueva (periodista) y Krystian Ferrer (actor) como padrinos de la obra.

Al culminar la función de estreno, Vicky Araico, autora y actriz de la obra, refirió que “la idea de este espectáculo nació en el año 2008. En ese tiempo yo trabajaba ilegalmente en Toronto, Canadá, y soñaba con irme a estudiar a Londres. Después de un tiempo, logré establecerme en la capital inglesa y revisité la obra que había escrito en Toronto; nuevos personajes e historias nutrieron la versión original”.

Esta puesta en escena explora historias verdaderas de migrantes al Reino Unido. La obra se nutre de un estudio social titulado “No longer invisible” (Nomás invisible, 2011), que fue comisionado por Trust for London, la institución filantrópica más grande en Reino Unido, y el Latin American Woman Right’s Service (LAWRS), una organización que da apoyo a mujeres latinoamericanas que sufren de pobreza, abuso y explotación. Además esta obra ha recibido numerosos premios desde su estreno en Edimburgo.

A un nivel estético y de estilo, “Juana in a million” es ‘minimalista’, pues se lleva a cabo en un espacio vacío y calificable como ‘teatro físico’ por ser el uso del cuerpo y el movimiento, elementos fundamentales para contar la historia. Es el resultado de un proceso de creación en colaboración; el texto, la música, la luz y el movimiento conforman una amalgama indisoluble de absoluta precisión e integración”.

Desde su estreno en el Festival Fringe de Edimburgo en 2012, “Juana in a million” ha recibido numerosos premios entre los que destacan el Fringe First (Edimburgo, 2012); Premio Best One – Woman Show (New York City, 2013) y Premio María Douglas APT (México, 2014).

Este monólogo es interpretado por Vicky Araico; la composición musical es de Adam Pleeth; la iluminación es de Arturo Nava y el diseño de vestuario de Kate Rigby.

“Hoy, frente a un mundo globalizado en el que el movimiento y tránsito de personas entremezcla las historias de todos, resulta pertinente contar esta historia”.

Vivimos un momento histórico como sociedad, en el que el individualismo prevalece y nos aleja de la problemática del otro.

Como artistas, hoy más que nunca, nos toca, a través de espectáculos de calidad, sensibilizar al espectador y recordarle en la oscuridad de la sala, que también somos el otro y que la historia de uno es la historia de otros, de cientos, de miles, de millones”. “Mi deseo es conectar con algún aspecto de la vida del espectador y hacerle ver perspectivas que no había considerado.

Deseo que al salir de la sala tenga la inquietud de platicar con sus acompañantes sobre el tema de la obra, sobre la puesta. Deseo que algo en ella o en él cambie, finalizó.