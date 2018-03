Si hay fraude electoral, habrá protestas: AMLO

Afirma que sus dichos no incitan a la violencia

Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, previó que de perder los próximos comicios presidenciales, “por un fraude electoral”, “seguramente” se llevarán a cabo protestas.

Por lo tanto, el tabasqueño enfatizó que sería un “acto de irresponsabilidad supina” que sus adversarios políticos apostaran a ello.

Luego de reunirse con militantes de Morena de Aguascalientes, el candidato presidencial aclaró que las protestas no serían sólo de sus seguidores, sino de “todo el pueblo”.

“Si hacen un fraude que los que lleven a cabo ese fraude se hagan cargo de atender las protestas que seguramente se van a llevar a cabo”.

La gente ya no quiere fraude, la gente quiere que haya democracia, entonces es un llamado de atención, respetuoso, a los mapaches electorales y a sus jefes, a los que están acostumbrados a hacer fraudes, a pisotear la voluntad del pueblo, que ya vayan midiéndole… tentándole el agua a los camotes, reviró. Al ser cuestionado si habría más protestas que en 2006, cuando, entre otras manifestaciones, hubo un plantón en Paseo de la Reforma, López Obrador respondió:

“Es que estamos 20 puntos arriba, sería una barbaridad, un acto de irresponsabilidad supina el apostar a un fraude electoral”.

No obstante, enfatizó que su dicho de amarrar al tigre no es “un señalamiento de mala fe” y menos que incite a la violencia, pues, dijo, en el movimiento que encabeza “no se ha roto un sólo vidrio desde hace años que estamos luchando”. “Los que hacen el fraude sueltan al tigre y luego nos piden que nosotros lo amarremos. Dimos a conocer eso y ojalá y se leyera bien, y entonces se han dedicado a malinterpretar lo que dije y a difundirlo pero en cadena nacional también para asustar a la gente”, subrayó.

Por lo tanto, hizo un llamado para que sus adversarios presidenciales, dirigentes partidistas y autoridades electorales hagan un compromiso de no hacer “fraude electoral” el 1 de julio.

“Que hagan el compromiso de que no van a hacer fraude, porque eso es lo que tienen que decir, tanto el PRI como el PAN, porque son los que hacen fraude, me refiero a los de arriba, que hagan el compromiso de que no va haber fraude”.

También recomendó a sus oponentes que ahora que empiece la campaña electoral en forma tengan contacto real con la gente, porque a la fecha sólo quieren salir en los medios de comunicación y no trabajar o, incluso prefieren irse a Europa.

No salen de Polanco, de Las Lomas, no salen de la Ciudad de México; no vienen a Aguascalientes, no van a Zacatecas, no van a Sonora, no van a Yucatán, creo que ahora uno de los candidatos se fue a Alemania, a Europa, y a otros países y bueno, por qué no viene a Aguascalientes, a Zacatecas; nada más quieren echarme montón a mí” comentó previo a reunirse con empresarios hidrocálidos.