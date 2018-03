La elección se puede echar a perder, si hay injerencia: INE

De gobiernos

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, alertó que “la elección se puede echar a perder” si los gobiernos interfieren en los comicios o los partidos políticos no cumplen con las reglas de las campañas y la fiscalización, por lo que pidió a todos apegarse a la ley.

Ante el clima de violencia que se vive en el país, Córdova insistió en que para que la elecciones lleguen a buen puerto, las instituciones de seguridad tienen también que garantizar la seguridad pública. Hasta ahora no hemos recibido ninguna solicitud de protección de ningún actor público, indicó.

Reiteró que el INE no tiene focos rojos porque no se dedica a realizar mapas de seguridad pública ni a brindar protección a abanderados.

Sobre dar seguridad a candidatos, el consejero presidente indicó que el INE es solamente un intermediario “si un candidato la pide, nosotros la transferimos a Gobernación”.

La seguridad “es un asunto que se establece en otra ventanilla. Pretender hacer otra cosa sería equivocarnos”.

El INE seguirá “sin pretender meternos donde no nos toca”, como es la materia de seguridad, porque no podemos, “no podemos no porque no haya capacidad, sino porque no somos competentes”.

En taller para medios de comunicación, Córdova pidió a éstos acompañamiento no complicidad, para presentar información oportuna y verídica o la elección, dijo, se enrarece, “más en tiempos de noticias falsas, de desinformación. Ojalá podamos construir mecanismos para autenticar información”, pidió.