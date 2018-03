El flautista Miguel Ángel Villanueva arranca gira internacional

Actuará este 15 de marzo como solista de la OSUANL de Monterrey, para luego viajar a España, Canadá, regresar a México y presentarse en Guadalajara

Cuando aparezca en el escenario del Teatro Universitario este 15 de marzo, el flautista Miguel Ángel Villanueva estará cerrando una historia que comenzó hace 18 años. Esta presentación con la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, es el comienzo de su gira de conciertos como solista 2018, que lo llevará también a cruzar de ida y vuelta el Atlántico para presentarse en España, luego en Toronto y aterrizar finalmente en Guadalajara, donde se presentará junto con la Orquesta de Cámara Higinio Ruvalcaba.

Cada una de las paradas de este periplo musical son importantes, pero la de este 15 de marzo resulta especialmente entrañable para Villanueva, quien es un ferviente promotor de la música mexicana contemporánea, en particular la compuesta para flauta y orquesta. “En el año 2000 conocí a Eduardo Angulo, el primer compositor al que le encargué una obra y que estrené dos años después con la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México”.

El recuerdo le viene a la mente no por azar, sino porque ese concierto para flauta y orquesta No. 1 se convirtió en la punta de lanza para desarrollar un enorme repertorio de obras nuevas que Villanueva ha encargado a compositores como Roberto Peña, Hugo Rosales, Eugenio Toussaint. El número de obras ha crecido tanto en estos 18 años que, sin quererlo, aquella pieza de Angulo ya no fue tocada por Miguel Ángel Villanueva. “Este 15 de marzo tendré el gusto nuevamente, después de casi una década de no tocarlo, de presentarme como solista de la OSUANL bajo la dirección de Jesús Medina, interpretando esta obra que fue muy significativa en mi vida profesional”, dice con orgullo el flautista.

Después de este reencuentro, Miguel Ángel Villanueva viajará a Valencia para presentarse en la V Convención de la Asociación de Flautistas de España. Será el 6 de abril cuando por su empeño por promover música mexicana contemporánea, tocará obras de Horacio Uribe y Samuel Zyman. Regresará al continente americano para participar, igual que el año pasado, en el Toronto Latin American Flute Festival, en Canadá, donde no sólo ofrecerá un recital sino también conferencias magistrales entre el 9 y el 14 de abril.

Esta primera gira 2018 de Miguel Ángel Villanueva como solista, terminará en Guadalajara el 20 de mayo, cuando se presente con la Orquesta de Cámara Higinio Ruvalcaba y en el que incluirá, además de composiciones de Eugenio Toussaint, obra de J. S. Bach.

Serán meses de muchos aeropuertos y escenarios en distintas partes del mundo a donde llegará después de haber cumplido con su otro gran proyecto: el Concurso Nacional de Flauta en la Facultad de Música de la UNAM. “Este año fue un gran éxito: tuvimos alrededor de cien flautistas de diferentes edades y repartidos en la cinco categorías. Vinieron flautistas de distintas partes de la República y conseguimos el objetivo de seguir promoviendo e impulsando la música”.

Con el placer de ese deber cumplido es que ahora Miguel Ángel Villanueva emprende su gira 2018 como solista: “Después de haberme ocupado como maestro de la Facultad de Música de la UNAM de las jóvenes generaciones, ahora me toca ocuparme de esta gira solista”.