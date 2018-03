The Dead Daisies estrenará “Rise Up”

La banda de hard rock ha anunciado que en abril lanzará un nuevo disco, bajo el nombre de “Burn It Down”, que el pasado 9 de marzo presentaron “Rise Up”

Comandada por John Corabi y Doug Aldrich, la superbanda de hard rock The Dead Daisies ha anunciado que el próximo mes de abril lanzará un nuevo álbum de estudio bajo el nombre de “Burn It Down”. Mientras eso sucede, la banda presentó el pasado viernes 9 de marzo su nuevo sencillo “Rise Up”, una canción lleva al escucha a un abrasador riff “old school” al estilo Black Sabbath, acompañado de letras furiosas que hablan sobre el estado del mundo actual . Se trata, afirma John Corabi “sobre la gente que está en el poder y que habla de sus buenas intenciones y profesan un buen corazón que finalmente no tienen. Necesitamos levantarnos, alzar nuestras voces y hacerles saber que todos queremos un cambio”, comentó.

En conjunto con el lanzamiento de este sencillo, la banda estará estrenando un provocativo video que da cuenta de la temática social que aborda. El álbum tendrá diez canciones que han sido bien recibidas por la crítica especializada, entre ellas la que da nombre a la producción, “What Goes Around”, “Dead And Gone” y “Set Me Free”, y estará disponible en los formatos digitales para descarga, compacto y vinil, y tendrá como valor agregado posters, fotos y otros artículos. “Burn it down” entrará en circulación acuñado por Spitfire Music y tendrá una gira promocional por todo el planeta, incluyendo México cuyas fechas y sedes fueron confirmadas por los integrantes de la banda David Lowy, Doug Aldrich, Marco Mendoza, John Corabi y Deen Castronovo.

Desde su explosión en la escena en 2012, la banda The Dead Daisies han tomado el mundo de la música.

La realización de cuatro álbumes hasta la fecha y de gira con los nombres más grandes en el rock incluyendo ZZ Top, Aerosmith, Lynyrd Skynyrd, Bad Company, Whitesnake, Def Leppard y Los Hollywood Vampires avalan su trayectoria.