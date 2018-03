Jary llevará al Lunario sus “Besos pasajeros”

El tapatío promueve su más reciente disco con concierto este 16 de marzo

Asael Grande

Joven artista, talentoso compositor, Jary pisará el escenario del Lunario el viernes 16 de marzo, como parte de su tour “Besos pasajeros”.

El tapatío promueve su más reciente disco, con el mismo nombre, cuyos sencillos acumulan más de 35 millones de vistas en su canal de videos de Vevo: “Besos pasajeros” es mi primer disco en forma, que trae la cantidad de canciones para considerarse ya un disco, realmente es un sueño para mí el poder pisar escenarios tan grandes con este primer disco, me he sentido seguro por todo el respaldo que hay detrás, entonces, estoy feliz, estoy contento con este disco, con el cual me toca lograr cosas increíbles, estoy agradecido con Dios, y con todo el JaryArmy”, comentó Jary, en entrevista con DIARIOIMAGEN.

Este viernes 16 de marzo, Jary dará otro paso firme en su ascendente carrera musical cuando se presente en el Lunario del Auditorio Nacional, como parte de su tour “Besos pasajeros”. El joven artista tapatío, de sólo 20 años, promueve su más reciente material discográfico del mismo nombre, bajo el sello de Sony Music, que tan sólo con tres sencillos lanzados a nivel nacional acumula más de 35 millones de vistas en su canal de videos de Vevo y se ubica en los primeros lugares de popularidad de la radio: “este disco, tiene diez canciones que son mías, de mi autoría, algunas en coautoría, por ejemplo, me tocó escribir con Horacio Palencia; con Julio, de Reik, con Pablo Preciado, de Matisse, con las chicas de Kaai, infinidad de autores, con una carrera enorme, y el que me hayan dado la oportunidad, para mí fue un gran honor, y aprendí muchas cosas; el ser compositor es una manera en que el público te puede conocer mejor, estoy plasmando anécdotas, historias que realmente me han pasado, y es muy padre ver que las personas y mis fans se identifican con estas historias, y las hacen propias, son historias de todo tipo, eso es lo padre de este disco, que tiene canciones para la fiesta, para bailar, canciones de amor, para dedicarle a esa persona especial, temas de desamor, son canciones pop, urbano, la esencia del disco es pop, estoy contento, me han llegado comentarios muy positivos”.

Finalmente, Jary dijo que “es un sueño hecho realidad el poder pisar el Lunario del Auditorio Nacional, pisando el Lunario es como el primer paso para seguir escalando, si Dios quiere, espero pronto cantar en un Metropólitan, el Auditorio Nacional, se trata de nunca conformase, nunca darse por vencido, es una carrera de resistencia, y quien logra quedarse y dejar el corazón en todo momento, es el que llega siempre; tocaré el disco “Besos pasajeros”, será un concierto íntimo para mis fans, habrá invitados especiales, como Playa Limbo, Estefano Vienni, que es compositor de uno de los temas, y también es cantante, su fuerte es producir, pero es un gran compositor, en el Lunario vamos a cantar algunas sorpresas, covers, canciones, que estoy seguro todo mundo va a poder cantar y bailar, va a haber de todo, para recordar viejos tiempos, estoy seguro que el público lo va a disfrutar”.