Cancelar Nuevo Aeropuerto es renunciar a 3.3% del PIB

Según datos del Grupo Aeroportuario

Hay obras contratadas por 150 mil mdp con 300 empresas: SCT

José Luis Montañez

Cancelar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), sería como renunciar al 3.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), advirtió Federico Patiño Márquez, director general del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México.

Al presentar los avances de la obra, ante senadores del PRI y Partido Verde, Federico Patiño destacó que con una demanda cercana a los 42 millones de pasajeros, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se encuentra saturado.

Dijo que en los últimos 50 años el número de pasajeros ha crecido casi al 6 por ciento, mientras que en los últimos cinco el promedio de crecimiento mundial ha sido del 4.3 por ciento; por lo que “si no construimos esta infraestructura aeroportuaria, no vamos a poder captar esta demanda porque no tenemos la posibilidad de darle servicio”.

Sobre la propuesta del candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, de cancelar dichas obras si llega a la Presidencia, dijo que eso sería “tanto como renunciar al 3.3 por ciento del PIB. Ese es el impacto económico de no contar con una infraestructura aeroportuaria, a este creciente número de pasajeros”.

Por su parte, Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes explicó que se tienen obras contratadas por 150 mil millones de pesos, con 300 empresas y 45 mil trabajadores operando.

Ruiz Esparza, aseveró que “tendría efectos catastróficos para el país” suspender la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México.

Durante un recorrido de senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a las obras de la nueva terminal aérea, consideró que “si queremos respeto al Estado de derecho, lo primero que tenemos que respetar son los contratos que estamos firmando como gobierno”.

“Algo que es lo que más reclamamos los mexicanos es apego al Estado de derecho, respeto a la ley, respeto a las normas legales. Cancelar esos contratos implica primero que las empresas se defiendan legalmente y van a ganar, que se amparen legalmente y van a ganar, nos demanden legalmente al gobierno y van a ganar”, expresó.