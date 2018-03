Ironiza AMLO sobre el perfil del próximo presidente

Visión de EPN

El candidato de Morena dijo que como el Presidente no aclaró quién era el único aspirante con las características para llegar a Los Pinos,, luego de que Enrique Peña Nieto diera las características del candidato idóneo para ser el Presidente, Andrés Manuel López Obrador dijo que como “no aclaró” quién era el único aspirante que cumplía con los requisitos necesarios para ser el jefe del Ejecutivo, “en una de ésas” se refería a él.

“Como no aclaró, no se sabe a quién se refiere, porque si habla de corrupción están implicados otros candidatos, entonces quién sabe a quién se refiere”, dijo el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia.

Al preguntarle si podría referirse a él, respondió que “en una de esas sí, porque está pensando qué es lo que más le conviene al pueblo de México, porque no creo que se haya referido a los candidatos del PRIAN, porque esos están acusados de corrupción”.

Al término de una reunión privada con la militancia de Morena en León, el tabasqueño insistió en que mantendrá “el beneficio de la duda” en que Peña Nieto no intervendrá en el proceso electoral y respetará la decisión del pueblo. Luego de que Donald Trump se refirió a que algunos candidatos presidenciales son buenos y otros no, el abanderado de la coalición Morena-PT-PES consideró que “lo mejor es que no atacó a nadie” y que su comentario lo dejó “en una generalidad”.

Aunque, insistió en que si bien son respetuosos de los gobiernos extranjeros, las elecciones de México le competen sólo a los mexicanos.