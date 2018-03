Margarita “pasa la charola”

Folclor urbano

Salvador Estrada

Margarita Zavala, “La Princesa Azul”, y ex primera dama, ahora candidata independiente a la Presidencia de la República, confiada en que el INE no le quite su registro por alguna posible irregularidad, está molesta porque la contienda electoral no está pareja y a ese organismo le dice “puras habas”.

Y no es para menos, el Instituto Nacional Electoral, le da solamente un espacio, ¡uno! a la semana, en televisión, dentro del programa de spots para los candidatos presidenciales. Como está molesta, también rechaza la partida del INE, que le tiene asignada, 4 millones 500 mil pesos, destinados a su campaña electoral.

Confiada en que los ciudadanos le dieron un millón de firmas para su registro, acudirá a ellos para “hacer la cooperacha” y pasarles la charola y recaudar, según ella, 429 millones de pesos.

La ve fácil y no considera que quienes le dieron la firma no gozan de capital, sino que son ciudadanos honestos, que ven en ella “su salvación económica”. Si el paso de charola incluye a los ricos del PAN, a los grandes empresarios, tal vez logre su propósito, porque de otra manera “perderá la silla por falta de dinero”.

Dice que los candidatos de los partidos van a recibir ¡12 mil millones de pesos!, que son de recursos públicos, dinero que debe ser asignado para financiar escuelas, hospitales y espacios públicos.

Pero en caso de que rechazaran los candidatos de los partidos ese dinero ¿quién les daría para sus campañas?. Antes podrían pedir al “Señor de los cielos”, pero ahora con tantos cárteles alguno de ellos o varios pagarían las campañas y tendríamos un “narcoestado”.

Margarita está segura de sí misma y de sus seguidores, incluyendo a su maridito, que la apoya y dirige, por lo cual va a presentar un juicio para la protección de los derechos, a fin de que el INE realice una redistribución de los spots en radio y televisión porque, según explicó, los tres candidatos de las alianzas tienen el 97 por ciento de los promocionales y los tres independientes el resto.

Realmente el Instituto Nacional Electoral no es justo “en la repartición de la riqueza” ni en los tiempos de radio y televisión y tal parece que acepta de mala gana la participación de los independientes, porque hizo problemáticos los requisitos que les pidieron, con la sana intención de que nos los cumplieran y quedaran fuera de la competencia. Sin embargo, lo lograron, pero el INE detectó falsificación de firmas y otras irregularidades, con lo cual peligran aún las candidaturas.

La esposa de Felipe Calderón está crecida y sin retar a ninguno de los candidatos con partido los considera “muy aburridos”, pero está dispuesta a debatir con ellos cuando quieran y a la hora que quieran, a fin de contrastar ideas.

Lo ideal, sería que un medio electrónico convoque a los tres independientes a un debate y quien resulte ganador, de acuerdo a votación del teleauditorio, que le entre al debate con los “tres picudos”.

La candidata independiente está lista para entrarle al debate y deshoja la margarita para saber si “le dan o no le dan” aportación económica los ciudadanos y simpatizantes.

Usted ¿qué hará cuando le pasen la charola?

chavasec@yahoo.com.mx